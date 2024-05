Sembrano secoli ma sono pochi anni: quando a Milano vinceva sempre la destra (ascolta)

Il 27 marzo 1994, alle prime elezioni politiche dopo la discesa in campo di Silvio Berlusconi, il centrodestra vince in tutte le circoscrizioni milanesi. Sconfigge con ampio margine sia la coalizione di sinistra, raccolta sotto il cartello elettorale dei “progressisti”, sia – ancora più ampiamente – i centristi di Mario Segni e Mino Martinazzoli, in sostanza quel che resta della Democrazia Cristiana dopo Tangentopoli. Siamo all’archeologia politica, ormai, ma va ricordato che – in quell’occasione – il centrodestra, nel Nord Italia, è composto solo da Forza Italia e dalla Lega di Bossi. La Destra Nazionale, erede non ancora del tutto pentita del Movimento Sociale italiano, corre da sola, e veleggia attorno al 10%. Questo per dire che se le destre fossero state unita, il suo margine di vantaggio sarebbe stato ancora più ampio. A rendere quel successo ancora più impressionante, fu la rapidità del formarsi delle condizioni che generarono il nuovo quadro politico: Forza Italia viene fondata pochi mesi prima, lanciata ufficialmente da Silvio Berlusconi nell’autunno inoltrato del 1993. Eppure, anche se il lancio del partito sembra frettoloso, proprio quel partito – “più un movimento che un partito”, come diceva il Fondatore all’inizio… – è destinato a esercitare un ruolo egenomico sulla politica italiana per molti molti anni. E su quella milanese in particolare.

