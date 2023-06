Silvio Berlusconi ancora al San Raffaele, gli auguri di Renzi: "Guardiamo stupiti la sua tenacia"

Seconda notte tranquilla al San Raffaele per Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì nel reparto di degenza ordinaria per controlli programmati legati alla leucemia cronica di cui soffre, in seguito al precedente ricovero durato 45 giorni, dal 5 aprile al 19 maggio, per complicazioni polmonari. Anche per la giornata di domenica non è previsto alcun bollettino medico.

Sabato 10 giugno si sono recati in visita la figlia Marina e il fratello Paolo: dopo circa un'ora hanno lasciato l'ospedale, in cui resta la compagna dell'ex premier, la deputata Marta Fascina. Il ricovero era stato previsto più avanti ma è stato anticipato per alcuni picchi anomali di valori emersi durante alcuni esami di routine.

Il sostegno dei politici

E all'esterno del San Raffaele ci sono ancora gli striscioni dei sostenitori di Berlusconi, che erano stati affissi durante il ricovero tra aprile e maggio. Nel frattempo, sabato Berlusconi ha ricevuto telefonate da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, mentre Matteo Renzi ha chiesto agli iscritti di Italia Viva, durante l'assemblea nazionale del partito, un applauso "per un uomo che sta combattendo con una grinta e una tenacia che noi guardiamo stupiti e anche con commozione".