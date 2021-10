Bernardo: "Bonifici da Lega e Fdi, non da Fi e Lupi"

"Bonifici per la campagna elettorale da Lega e Fratelli d'Italia, ma non da Forza Italia e Noi con l'Italia". Questa la confessione dell'ex candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, neoeletto consigliere comunale.

"Chiedere è lecito...", ha continuato Bernardo ai microfoni di 'Un giorno da pecora', su Rai Radio 1, alludendo all'audio Whatsapp in cui minacciava di ritirarsi dalla corsa alla poltrona di sindaco qualora non avesse ricevuto al più presto fondi da tutti i partiti.

I bonifici, come precisato dal primario di pediatria al Fatebenefratelli, non sono ancora arrivati "da Forza Italia e Lupi" perché, ha spiegato, "giustamente dovevano fare la loro campagna". La corsa elettorale, di conseguenza, "in parte", come ha precisato Bernardo, è stata pagata con i suoi risparmi personali.

"Farò controllare dal commercialista - aveva detto il candidato sindaco per chiarire la vicenda del messaggio vocale in cui paventava un suo dietrofront -. Ma l'importante non è quanti soldi ho sul conto. Semmai sfido il sindaco uscente Beppe Sala a rendere pubblici i bilanci dei finanziamenti alla sua campagna elettorale. Io sono disposto a fare altrettanto e sono certo che risulterà che spendo meno di lui che fa la campagna con le archistar".