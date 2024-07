"L'inverno demografico farà scomparire la razza italica", ha detto Bertolaso

"L'inverno demografico è drammatico, per me la denatalità in Italia è il primo problema che si deve affrontare, anzi rischia di far scomparire la razza italica”. Parola e musica dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, intervenuto nella mattinata di martedì 2 luglio al workshop istituzionale "Alimentazione del bambino e dimensione sociale: la politica del fare” a palazzo Lombardia.

"Oggi in questa Regione dobbiamo affrontare le cattive abitudini che si stanno diffondendo. Richiamo all'esigenza di stili di vita molto più coerenti con quelle che sono le conoscenze della scienza e le nuove scoperte. È assodato che stili di vita virtuosi portino a un allungamento della vita e all'assenza di cronicità" ha aggiunto l'assessore.

A margine del convegno anche il presidente della Regione Attilio Fontana ha aggiunto che "la politica deve fare la sua parte, deve creare le condizioni più favorevoli per la possibilità di far coesistere il lavoro con la famiglia e con la nascita dei figli". "Poi - ha proseguito Fontana - si devono creare le condizioni per ridare un po' di entusiasmo ai giovani e ridare l'istinto e il piacere di creare una famiglia e una propria prosecuzione della vita". Secondo il governatore lombardo si tratta di "due fatti assolutamente imprescindibili. Dobbiamo fare la nostra parte".

Polemiche per l’espressione di Bertolaso

L’espressione “Razza italica” utilizzata da Bertolaso ha innescato una polemica."Anche oggi questa Giunta ci regala perle rare, con parole che risuonano colme di nostalgia - ha dichiarato il capogruppo del M5S Nicola Di Marco -. Nel vocabolario di Bertolaso ci sono espressioni come ‘razza italica’: le sciorina davanti ai microfoni della stampa come se fosse una cosa normale, ovvia, dimostrando invece una gigantesca ignoranza istituzionale. Questo ennesimo caso che coinvolge l’assessore non è accettabile. Forse vuole ricucire le fratture interne alla Giunta di cui fa parte strizzando l’occhiolino alle teorie Lollobrigidiane di Fratelli d’Italia? Che l'assessore al Welfare prenda le distanze da se stesso ed inizi ad occuparsi dei problemi della Sanità Lombarda perché fino ad oggi, oltre a parole e conferenze stampa, non ha fatto nulla mentre i Lombardi sono abbandonati a se stessi".