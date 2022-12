Forza Italia, Bestetti lascia il partito ma "con immutato affetto" per Berlusconi

Marco Bestetti, 35 anni, consigliere comunale di Milano, lascia Forza Italia e annuncia "un periodo di riflessione" per decidere il da farsi. "Ma l'affetto per Silvio Berlusconi rimane immutato", scrive l'ormai ex esponente azzurro, primo per numero di voti alle elezioni di ottobre 2021 dopo cinque anni da presidente del consiglio di Municipio 7. Bestetti era anche coordinatore nazionale del movimento giovanile di Forza Italia. "Dopo quasi 20 anni di militanza, sempre spesi con impegno, passione e spirito di sacrificio, oggi lascio Forza Italia e i miei ruoli di partito", scrive in una nota.

Entrato nelle istituzioni come consigliere d'opposizione in Zona 7 (quella di Baggio e San Siro) nel 2011, Bestetti era diventato presidente dell'istituzione, nel frattempo ridenominata Municipio, nel 2016. Nel 2021 si era candidato a consigliere comunale, 'sbaragliando' i colleghi di partito per numero di voti. Poi, nel 2022, la delusione di ritrovarsi fuori dalle liste per la Camera dei Deputati, nonostante avesse il ruolo di leader dei giovani forzisti.

Considerato tra i più fedeli alla figura di Berlusconi, Bestetti ora dichiara di avere "il dovere di guardare avanti, senza rinnegare nulla, portando nel cuolre uno straordinario bagaglio di esperienze e rapporti umani, che mi hanno fatto crescere moltissimo, innanzitutto come persona". E continua: "Chi mi conosce sa bene cosa sia stata per me Forza Italia e può forse solo immaginare cosa abbia significato, dal punto di vista umano, arrivare a questa decisione. Ringrazio il presidente Berlusconi per avermi dato il privilegio di poter lavorare al suo fianco e gli riserverò sempre, come gli riservo oggi, grande stima e profondo affetto".

Forza Italia resta quindi ora con due consiglieri a Palazzo Marino: il capogruppo Alessandro De Chirico e Gianluca Comazzi. Bestetti, in consiglio comunale, è anche presidente della commissione di controllo.