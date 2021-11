E' Bestetti (Forza Italia) il nuovo presidente della commissione di controllo del Comune di Milano

E' Marco Bestetti il nuovo presidente della commissione comunale di controllo degli enti partecipati dal Comune di Milano. L'ha eletto l'assemblea di Palazzo Marino. Il posto spetta per regolamento ad un membro dell'opposizione: Bestetti, di Forza Italia, sostituisce il suo collega di partito Fabrizio De Pasquale, non rieletto il 3-4 ottobre. La vice presidente è Francesca Cucchiara (Verdi).

"Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione per la fiducia accordatami, che onorerò con il massimo impegno nell'interesse della nostra città", commenta Bestetti aggiungendo che "la galassia delle società e degli enti controllati e partecipati è un prezioso patrimonio di tutti i milanesi, da preservare con cura e attenzione, per la sua storicità, per l'importanza dei servizi erogati e per la giusta valorizzazione delle migliaia di dipendenti che vi lavorano ogni giorno".

"Sono certo - conclude l'esponente di Forza Italia - che potrò contare sulla proficua collaborazione di tutti i colleghi nello svolgere il nostro lavoro con la massima serietà e responsabilità".

Eletti anche presidente e vice della commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026: rispettivamente Alessandro Giungi (Pd) e Manfredi Palmeri (Civica Bernardo).