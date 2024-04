Rivoluzione Bike-Mi: sarà attivo fino a tarda notte

Il bike sharing del Comune di Milano (gestito da Atm), il Bike Mi, sarà prolungato fino alle 2 di notte e, per un centinaio di giornate all'anno, sarà usufruibile 24 ore su 24. Lo ha detto lunedì 29 aprile in consiglio comunale l'assessora alla mobilità Arianna Censi, rispondendo a una domanda a risposta immediata di Francesca Cucchiara (Europa Verde).

Attualmente Bike Mi è operativo dalle 6 alle 24, ma durante il Salone del Mobile è stato attivo fino alle 2. "Sei mesi fa abbiamo approvato un ordine del giorno che chiedeva due cose: eliminare i limiti di orario e portare il servizio nelle aree periferiche, dove oggi manca", ha detto in aula Francesca Cucchiara: "Ora vogliamo capire a che punto siamo. Se si potesse usufruire del servizio almeno fino alle 2 di notte anche il resto dell'anno, sarebbe un passo importante".

Arianna Censi ha replicato che c'è una trattativa in corso con Atm, attuale gestore, con cui vanno rinegoziate le condizioni. "Nel frattempo abbiamo anche avuto problemi con alcune bici da sostituire", ha aggiunto ricordando l'incidente occorso a un ciclista a fine gennaio 2024, con il sellino che si sfilò improvvisamente causando lo stop del servizio per circa un mese.

L'obiettivo fissato dall'assessora è quello di arrivare al prolungamento del servizio tutti i giorni fino alle 2 di notte, prevedendo un numero di giornate all'anno tra 90 e 100 in cui il servizio sarà invece a disposizione 24 ore su 24. Giornate anche "non consecutive", ha precisato Arianna Censi spiegando che "il servizio necessita di tempi in cui ci sia un recupero dopo l'apertura per 24 ore". Le stazioni saranno invece portate a 400 (ora sono 325).

"Il più presto possibile ratificheremo questo pacchetto in giunta", ha assicurato l'assessora: "Evito sempre di dare una data ma credo che, ragionevolmente, prima dell'estate sarà tutto pronto". Un'altra novità è che si cercherà di aumentare il numero delle bici a pedalata assistita: "Sono quelle che riscuotono il maggior successo", ha concluso Arianna Censi.