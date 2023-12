Migliora il bilancio di Milano: "La spesa corrente più alta degli ultimi 6 anni"

"Un bilancio migliore rispetto all’ultimo e la spesa corrente più alta degli ultimi 6 anni". Lo ha detto l’assessore al Bilancio e Patrimonio immobiliare Emmanuel Conte parlando del Bilancio di previsione per il 2024. La spesa corrente prevista per il 2024 è pari a 2.730 milioni. "Non siamo ancora fuori rispetto allo shock del post Covid, ma migliora l’equilibrio, diventa più strutturale, - ha spiegato Conte - negli ultimi anni abbiamo lavorato molto in assestamento. Ora rimarrà forte l’idea di esser dinamici nella gestione del bilancio".

Secondo il documento, l’equilibrio tra entrate e uscite del bilancio corrente, obbligatorio per legge, è pari a 3.756 milioni. "Aver lavorato molto sulle entrate e sulla riduzione della spesa, ci consente di migliorare il profilo di bilancio preventivo in tutte le direzioni a partire da sicurezza, welfare ed educazione" ha continuato Conte. Nessun taglio previsto per il momento, al contrario dell’anno scorso.

"Quasi tutti i preventivi delle direzioni sono uguali o in miglioramento. È un primo piccolo miglioramento. Continuiamo a lavorare in questa direzione per arrivare a bilanci più sereni nel prossimo futuro". Conte ha parlato anche dei trasferimenti dal governo: 20 milioni previsti nel 2024, 20 nel 2025, 40 dal 2026. "Il 2024 sarà l’anno della sfida dell’esecuzione di tutto quello che è il Pnrr milanese - ha spiegato Conte - e ora l'obiettivo è approvare il documento di Bilancio entro la fine dell'anno. Questo perché c'è una questione di metodo e poi perché fare un preventivo all'inizio dell'anno consentirà di fare partire subito il piano assunzioni, necessario ai nostri dipendenti, e per consentire ai dirigenti per la parte investimenti di agire subito",

Il Bilancio di previsione del comune di Milano cresce in parte corrente dai 3,383 miliardi del 2023 a 3,712 miliardi nel 2024, con un equilibrio che si assesta al livello più alto degli ultimi sei anni. Per la missione del Welfare, si passa dai 463 milioni a preventivo 2023 ai 477,8 milioni del 2024 con un incremento di oltre 14 milioni. Cresce di 7,5 milioni rispetto alle previsioni 2023 il budget a disposizione dell’Educazione e di 12 milioni quello per la Sicurezza, in gran parte per le necessità legate all’assunzione dei nuovi vigili.

Le previsioni dell’Amministrazione per il prossimo anno - si legge nel comunicato di palazzo Marino - sono state presentate oggi dall’assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte, alla Commissione Bilancio di Palazzo Marino, con l’avvio dell’istruttoria per l’approvazione della delibera di Bilancio in Aula entro la fine dell’anno.

"Presentiamo un bilancio migliore, non ancora messo al riparo da tutti gli shock esterni ma con un equilibrio più forte. Il grosso lavoro fatto sia sulle entrate sia sulla spesa ci consente di avere un bilancio preventivo più stabile per tutte le direzioni del Comune", ha detto Conte.

Nella crescita della spesa pesano capitoli come gli oneri finanziari per l’aumento dei tassi di interesse e il canone della metropolitana M4. Sul fronte delle entrate, crescono gli introiti dalla tassa di soggiorno, dai 55 milioni previsti per il 2023 a 70 milioni nel 2024, mentre le entrate extratributarie passano dai 1,334 miliardi del 2023 ai 1,607 del 2024.

"Presentiamo al Consiglio comunale il Bilancio preventivo perché possa essere approvato per la fine dell’anno. Un’approvazione nei tempi corretti - afferma Conte - avrà un impatto importante, in particolare per due obiettivi: le direzioni potranno continuare a lavorare sugli investimenti finanziati dal PNRR, per la fase esecutiva; partire subito con il piano delle assunzioni del personale dall’inizio del 2024".