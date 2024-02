Milano avrà il bilancio dedicato ai giovani

Tutelare le future generazioni con offerte formative adeguate e programmazione di infrastrutture a lunga durata. Sono i principi alla base dell'ordine del giorno con cui il Comune di Milano si impegna a dotarsi di un bilancio dedicato ai giovani, o meglio "intergenerazionale". Il consiglio comunale, lunedì, ha approvato un ordine del giorno collegato al bilancio, presentato da Francesca Cucchiara di Europa Verde e Valerio Pedroni del Partito democratico, con 28 favorevoli, 8 astenuti e nessun contrario.

L'idea alla base del bilancio intergenerazionale è un rapporto di responsabilità e interdipendenza tra le generazioni nella gestione delle risorse. "La generazione attuale - si legge nel documento - ha il dovere di proteggere gli interessi e le opportunità delle generazioni future, che non hanno ancora voce nelle decisioni politiche, ma ne subiranno le conseguenze".

Sono molti, del resto, i documenti internazionali che spingono in questa direzione. Uno per tutti: l'Agenda 2030 dell'Onu, richiamata dall'ordine del giorno, chiede che le risorse naturali si gestiscano in modo sostenibile, proprio per soddisfare i bisogni delle generazioni sia presenti sia future. E lo stesso principio ha ispirato, nel 2022, l'integrazione dell'articolo 9 della Costituzione, richiamando "l'interesse delle future generazioni" nella tutela dell'ambiente e degli ecosistemi.

Che cos'è il bilancio intergenerazionale

Ma che cos'è, in concreto, il bilancio intergenerazionale? Sarà un documento concordato con le associazioni giovanili attraverso un percorso partecipativo, in grado di pianificare le politiche del Comune rispetto agli interessi delle future generazioni, quantificando gli impatti delle scelte. Ma non solo: si prevede anche che, in generale, gli atti del Comune considerino gli effetti sui giovani di oggi e di domani, soprattutto quando sono atti con effetti pluriennali. E infine, verrà promosso il coinvolgimento attivo dei giovani nell'elaborazione delle politiche pubbliche locali.