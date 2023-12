La Lombardia approva il bilancio: 22 milioni su 32 alla sanità

Via libera al bilancio di previsione di Regione Lombardia: vale 32 miliardi di euro. Il voto favorevole in aula è arrivato giovedì 21 dicembre, lo stesso giorno in cui è stato approvato il bilancio del Comune di Milano.

Il governatore Attilio Fontana ha sottolineato che il provvedimento regionale "non prevede alcun aumento della pressione fiscale e utilizza al meglio tutte le risorse a nostra disposizione, partendo da quelle regionali per arrivare ai finanziamenti statali ed europei". Marco Alparone, vice di Fontana e assessore al bilancio, ha aggiunto che "fa leva sul vincolo del pareggio di bilancio e il contenimento dell'indebitamento in linea con le scelte del governo nazionale e destina 22 miliardi, dei 32 complessivamente previsti dalla manovra, alla sanità. Tutto ciò senza mai dimenticare che, come confermano le maggiori agenzie di rating internazionali, la Lombardia oltre ad avere una situazione economico-finanziaria migliore rispetto a quella complessiva del Paese, riveste un ruolo da protagonista anche a livello internazionale".

Critiche le opposizioni, che avevano duramente attaccato il progetto di bilancio nei giorni scorsi. In una nota congiunta, Pd, 5 Stelle, Patto Civico, Verdi-Sinistra e Azione-Italia Viva sottolineano di avere "raggiunto risultati di rilievo" in un bilancio "con molti punti critici". Tra i successi rivendicati, l'accelerazione nel realizzare il Centro unico prenotazioni per visite ed esami prevedendo penalizzazioni per le strutture private convenzionate che tardassero a rendere disponibili le loro agende, e un aumento sostanziale delle risorse per i centri antiviolenza in Lombardia.

"La destra pensa più alle poltrone e alle spartizioni che ad affrontare le vere questioni", commenta Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd, riferendosi alle nomine negli ospedali decise e comunicate proprio nella giornata di giovedì. Nicola Di Marco, capogruppo dei 5 Stelle, riassume i successi del suo gruppo ricordando il rifinanziamento delle borse di studio per gli studenti, le politiche per il trasporto pubblico locale e un impegno di 500mila euro per la lotta alla mafia e la riqualificazione dei beni confiscati.

Onorio Rosati, di Alleanza Verdi-Sinistra, 'festeggia' l'approvazione del suo ordine del giorno per valutare la fattibilità di istituire un fondo regionale integrativo per i lavoratori dello spettacolo: in Lombardia ve ne sono circa 90mila, più di un quarto del totale italiano. Un terzo di loro è lavoratore autonomo. Artisti, tecnici, maestranze, lavoratori intermittenti, all'interno di una catena di indotto che coinvolge trasportatori, noleggiatori di materiale e scenografie. "Nessun sistema culturale può esistere senza un sistema di welfare che renda possibile sviluppo e creatività", afferma Rosati ricordando che "i finanziamenti al settore subiscono ritardi che si ripercuotono sui pagamenti".

Resta il giudizio negativo sul bilancio anche per i due consiglieri del Patto Civico, Michela Palestra e Luca Paladini, che comunque hanno ottenuto alcuni risultati. I due esponenti di centrosinistra ricordano le ricette mediche dematerializzate: i cittadini ritireranno i farmaci in farmacia tramite la tessera sanitaria. Così anche chi non ha lo Spid o uno smartphone avrà una procedura semplificata. E poi lo sblocco di risorse per il trattamento degli uomini che maltrattano le donne: "Regione Lombardia - dicono - si impegnerà a rendere operative le risorse per i percorsi educativi e le misure di prevenzione e trattamento nella popolazione maschile". Ma Palestra e Paladini evidenziano che "non hanno trovato spazio i fondi per sostenere le case rifugio arcobaleno, realtà importantissime per la protezione delle persone Lgbtq+".