La Lega pronta al ricorso contro il bilancio di Milano

Con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia prevista, giovedì 21 dicembre Palazzo Marino ha approvato il bilancio di previsione del Comune di Milano. Ma non senza polemica. Mentre il sindaco Beppe Sala festeggiava facendo notare che è la prima volta dal 2008 che il bilancio preventivo viene approvato prima della fine dell'anno, la Lega minaccia un ricorso per "illecito aggravato per danno al patrimonio" (si legge in una nota) e "sfregio alle minime norme costituzionali di democrazia".

Come sempre in occasione del voto sul bilancio, l'opposizione aveva presentato moltissimi emendamenti. Succede di solito che, per 'sfalciarli', si faccia un accordo tra le parti, a un certo punto, per accogliere alcune delle istanze delle opposizioni e, in cambio, queste ritirano la stragrande maggioranza delle correzioni proposte al testo. Stavolta, almeno per la Lega, non è andata così.

Il Carroccio fa notare che il governo aveva prorogato la scadenza al 15 marzo 2024: "Non ci sarebbe stata alcuna urgenza amministrativa per approvare il documento entro il 21 dicembre, senza provare a cercare un compromesso". Per di più, i compromessi degli anni precedenti sarebbero stati, secondo la Lega, carta straccia: "Solo il 5% dei nostri emendamenti approvati è stato realmente attuato", notano i leghisti a Palazzo Marino.

Questa volta, la Lega aveva proposto varie modifiche al bilancio di previsione, tra cui la sosta gratis ai residenti a Milano, più assunzioni per la polizia locale, pattuglie notturne in alcuni parchi e altro ancora. "Eravamo aperti al dialogo", sottolinea il gruppo leghista, "finché il Pd non ha deciso di negare le prerogative dei consiglieri preferendo assegnare fondi ai rom e chiudendo il bilancio con il 7% delle entrate derivanti dalle multe". Tecnicamente la maggioranza ha proposto un 'emendamento tagliola' per contingentare i tempi di discussione, che la Lega considera illegittimo: "Non finisce qui", promettono, "porteremo la questione nelle sedi giudiziarie".

In precedenza, il sindaco Beppe Sala aveva riferito di avere discusso con le minoranze sull'accoglimento di loro emendamenti: "Non abbiamo trovato una quadra con la Lega. Ognuno fa il suo lavoro, ma la minoranza dovrebbe, secondo me, cercare di portare a casa questioni rilevanti per i cittadini e non impuntarsi su piccole cose che sanno di provocazione".