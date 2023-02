Salvini ha detto che il governo non darà tanti aiuti a Milano

"Milano a differenza di altri, ha spalle larghe e tanti introiti quindi cercheremo di aiutare tutti nel limite del possibile, soprattutto, mi permetto di dire, i piccoli comuni". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della conferenza di "MibaA – Milan international building alliance", commentando la richiesta di circa 50 milioni al governo avanzata ieri dal sindaco Beppe Sala per "mettere in sicurezza il bilancio".

"Un Comune di mille, duemila, tremila abitanti con qualche migliaia di euro tiene in piedi la macchina, altrimenti salta per aria", ha aggiunto ancora Salvini, precisando: "Ne sto cercando due e mezzo per Lampedusa perché con tutti i problemi che hanno rischiano di saltare per aria".

Il problema del bilancio di Milano è causato dai mezzi pubblici. Una voragine nata per il mix esplosivo dato dall'aumento dei prezzi dell'energia (i costi energetici sono esplosi passando dai circa 50 milioni del 2021 ai 150-170 preventivati per il 2023) e dal fatto che sui mezzi si registrano meno presenze rispetto al 2019. Non solo, come denunciato dal sindaco Sala nelle scorse settimane, sono diminuiti anche i trasferimenti statali nei confronti della città di Milano: "Dal 2011 abbiamo perso 25 milioni di contributi a fronte di una crescita di 27 km di solo trasporto sotterraneo"aveva tuonato Sala durante il suo podcast "Buongiorno Milano" pubblicato lo scorso 10 gennaio. Il futuro non è roseo: "Le proiezioni prevedono che nel 2024, quando sarà terminata la M4 con i suoi 15 km, le risorse destinate al comune di Milano diminuiranno ancora", aveva precisato il sindaco.