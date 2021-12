Lo studente "anti dad" è il nuovo segretario dei radicali di Milano

Giovanissimo il tandem che guiderà l'associazione radicale Enzo Tortora per l'anno 2022. All'assemblea annuale dell'associazione, che si è tenuta domenica 12 dicembre, è stato eletto segretario Luca Biscuola, diciannove anni, neo diplomato al liceo scientifico Volta e iscritto a Biotecnologie in Statale. Lo affiancherà, come tesoriere, Nicola Morawetz, ventidue anni, studente di politics and policy analysis in Bocconi. Sostituiscono rispettivamente Federica Valcauda e Giacomo Miotti.

Biscuola, nel 2020, ha contribuito alla nascita di 'Studenti Presenti', un'organizzazione di studenti che aveva l'obiettivo di ripristinare il più possibile le lezioni in presenza durante la pandemia covid e il lockdown, attraverso manifestazioni pacifiche a cui è seguito il dialogo con le istituzioni. Membro del comitato nazionale di Radicali Italiani, è stato capolista di Milano Radicale al consiglio di Municipio 3 alle elezioni del 3-4 ottobre 2021.

Morawetz, membro del comitato nazionale di Radicali Italiani, è laureato in economia e scienze sociali alla Bocconi e, nello stesso ateneo, studia per il corso magistrale in politics and policy analysis.

Nella 'mozione generale' approvata dall'assemblea, si sottolineano in particolare i successi politici ottenuti nel corso del 2021 dai radicali milanesi, tra cui la campagna di raccolta firme per l'eutanasia legale, con numerosi banchetti a cui si sono avvicinati moltissimi cittadini per firmare, e poi quella successiva per la cannabis legale. Entrambe si sono concluse con il netto superamento del tetto di firme richiesto per indire un referendum abrogativo.

L'associazione ha poi promosso la lista Milano Radicale per le elezioni comunali di ottobre, con capolista l'ex assessore Lorenzo Lipparini: in concomitanza con le elezioni sono state promosse quattro delibere d'iniziativa popolare (sindaco della notte, città metropolitana, manifesto per le città antiproibizioniste e drug-checking) che, nel 2022, verranno riproposte per completare la raccolta firme e presentarle al consiglio comunale.

Tra le battaglie e le campagne previste nel 2022, il sostegno a Libera di Abortire (campagna nazionale di Radicali Italiani), con il parallelo sostegno alle donne polacche, Paese nel quale il diritto d'aborto è stato ulteriormente negato dal governo; il sostegno all'iniziativa per un disegno di legge d'iniziativa popolare nello spirito del Ddl Zan, bloccato dal Parlamento; iniziative di contrasto alla crisi climatica; l'attenzione ai diritti delle persone recluse in carcere e la denuncia dell'illegalità in cui versa il Cpr di via Corelli; iniziative antiproibizioniste con la cannabis collegate con l'iniziativa nazionale 'Meglio Legale'; iniziative insieme alla Cellula Coscioni Milano su interruzione volontaria di gravidanza, fine vita e diritti dei disabili; battaglie per i diritti civili nel mondo.

Infine, per quanto riguarda i temi milanesi, l'associazione ha deciso di approfondire tra gli iscritti il tema del nuovo stadio di San Siro e, successivamente, deciderà se aderire alle iniziative di partecipazione che si stanno costituendo, a partire dal referendum abrogativo della delibera di pubblico interesse.