Stop alle moto in Area B, il Comune di Milano ci sta ripensando

Potrebbe esserci un ripensamento del Comune di Milano sui blocchi dei motoveicoli maggiormente inquinanti, che hanno fatto molto discutere e scatenato la protesta di numerosi motociclisti. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala mercoledì mattina, a margine della presentazione del concerto di Radio Italia.

In teoria, da ottobre 2024 saranno vietati l'accesso e la circolazione in Area B e Area C per le moto e gli scooter a due tempi Euro 2, a gasolio Euro 2 e a benzina a quattro tempi Euro 0 e Euro 1. Per protestare contro questi divieti, a metà marzo i motociclisti hanno organizzato una manifestazione con più di mille partecipanti.

"Ci stiamo ragionando", ha detto mercoledì Sala: "Abbiamo un programma di lungo termine, fatto di vari step. Riguardano moto e auto. È chiaro che, come sempre, bisogna trovare la soluzione tra la tutela degli interessi dei possessori dei veicoli e la salute di tutti i cittadini". Dunque, il Comune di Milano potrebbe fare marcia indietro sul blocco: "Non lo escludo, è qualcosa su cui stiamo riflettendo", ha concluso il sindaco.

Le associazioni dei riders, nonché alcuni partiti come Lega e Fratelli d'Italia, puntualizzano da tempo che le moto sono il mezzo meno inquinante tra quelli in circolazione in città e l'unico in grado di ridurre il congestionamento, almeno rispetto alle auto private.