Il Pirellone dice no al raddoppio dei fondi per i centri antiviolenza

No al raddoppio dei fondi per i centri antiviolenza. A rispondere negativamente alla richiesta avanzata dal Pd lombardo, di cui era prima firmataria Paola Bocci, è la regione Lombardia. La proposta sostenuta da tutto il centrosinistra è stata cassata proprio in un giorno simbolico, quello dei funerali di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio in Veneto.

“Sono molto deluso e amareggiato per la decisione della giunta Fontana di non aumentare le risorse, già non particolarmente significative, di propria pertinenza diretta messe a bilancio per il contrasto alla violenza di genere - ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in regione -. Risorse che sono destinate innanzitutto ai centri antiviolenza. Stiamo parlando di un incremento di poco più di un milione di euro, pari allo 0,003%, del bilancio regionale. Non si è voluto fare nemmeno questo sforzo”.

La proposta era stata avanzata il 28 novembre scorso con 22 firme. La richiesta riguardava l’aumento dei fondi a bilancio per il sostegno dei centri antiviolenza in considerazione dei diversi bisogni specifici delle donne, come le disabilità o fattori di discriminazione multipla. La regione avrebbe dovuto anticipare le risorse statali con fondi propri e integrare le risorse nazionali come il “reddito di libertà”. Inoltre, l’idea era anche quella di stanziare un finanziamento regionale dedicato a progetti di formazione dei docenti su stereotipi di genere e violenza.

E, poi, percorsi formativi ed educativi nelle scuole con risorse tanto regionali, quanto nazionali. Non solo ai ragazzi o docenti, ma anche a chi è in prima linea nel caso di denunce, quindi la polizia o il personale sanitario. In ultima battuta, il centrosinistra aveva proposto di pubblicare in home page del sito della regione il numero 1522 dedicato al sostegno delle vittime di violenza e stalking e rendere visibile lo stesso numero sulla facciata di Palazzo Pirelli.