Borse di studio in Lombardia: 1.300 studenti idonei non la riceveranno

Scontro a distanza, in Regione Lombardia, sulle borse di studio per gli studenti universitari. La giunta dichiara di avere ampliato la platea dei beneficiari aumentando i limiti di reddito e di avere anche incrementato l'mporto delle bore, ma il Pd replica che oltre 1.300 studenti, pur avendo i requisiti, non la riceveranno. E che la Lombardia, con l'8% di beneficiari sul totale, è tra le regioni peggiori in Italia.

Partiamo brevemente dalle "buone notizie". Rispetto all'anno scorso, secondo quanto comunicato dall'assessore all'università Alessandro Fermi, l'importo delle borse di studio aumenterà del 5,4%, e il limite di reddito Isee salirà a 26.306,25, cioè 1.971,14 euro in più. L'importo medio salirà quindi a 7.017 euro per gli studenti fuori sede, 4.102 per i pendolari e 2.927 per gli studenti in sede, con aumenti rispettivamente di 360, 211 e 150 euro. Ma non è finita, perché gli studenti con Isee fino a 13.153,13 euro si vedranno l'importo aumentato di un 15% in più, che diventa del 40% per i disabili. Maggiorazione (del 20%) anche per chi è iscritto a più di un corso di laurea e per le studentesse iscritte alle cosiddette lauree Stem (scientifiche).

Università costrette a pagare

E ora dedichiamoci, invece, ai "dolori". Secondo il Partito democratico lombardo, la Regione in cinque anni ha costretto gli atenei a versare 170 milioni di euro per compensare le mancate risorse regionali, e nel bilancio del 2024 ha tagliato 5,2 milioni sugli "oneri di gestione", cioè i fondi destinati ai servizi (studentati e mense). Stando alle cifre fornite dal Pd, la Regione Lombardia ha stanziato circa 20 milioni di euro all'anno, su un fabbisogno calcolato in 150-170 milioni, e il confronto con altre regioni italiane sarebbe impietoso: l'Emilia Romagna, con metà studenti, stanzia 30 milioni all'anno. Lo scorso anno, le università lombarde ne hanno stanziati 37, per servizi per i quali non dovrebbero essere chiamate a pagare. "Denaro sottratto alle spese in didattica, nel risolvere il problema del sovraffollamento delle aule, in laboratori moderni o in nuovi studentati. Insomma, l’abbandono della Regione colpisce tutto il sistema universitario lombardo e la sua competitività", commenta il Pd.

Il caso Pavia

"Lo scorso dicembre, l'aula aveva votato all'unanimità un atto del Pd che garantiva il reperimento delle risorse per coprire tutte le borse di studio già nel bilancio del 2024", attacca il consigliere regionale del Pd Paolo Romano. Invece 1.367 studenti, pur essendo idonei, non riceveranno la borsa di studio. La situazione è grave soprattutto a Pavia, dove gli idonei non beneficiari sono 920, quasi un terzo di tutti gli idonei. "Pavia ha una condizione particolare, con 71mila abitanti e 28mila studenti la cui presenza diventa ancor più rilevante, anche per la vita e l’economia della città", ha detto il sindaco della città, Michele Lissia: "Per queste ragazze e ragazzi senza borsa il rischio è di abbandonare la carriera universitaria per impossibilità materiale. I tagli sui servizi e le residenze e le mancate risorse sulle borse di studio mettono in crisi gli studenti e la città di Pavia".

"È ora che Regione Lombardia si assuma finalmente le sue responsabilità, anche rispetto al diritto allo studio, dal momento che, nonostante tutte le sue potenzialità, finora non ha fatto la sua parte per garantirlo", spiega Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia: "Una questione troppe volte ritenuta marginale che invece è fondamentale anche per la crescita di una regione che cresce sempre meno e che non può sperare di continuare a vivere sulle spalle delle università. È necessario ritrovare quell’idea di interesse pubblico che stiamo perdendo su troppi fronti".

Ultimi per diritto allo studio

In Lombardia, secondo i dati diffusi dal Pd, l'8% degli studenti universitari riceve una borsa di studio. Si tratta di una delle percentuali peggiori d'Italia (che ha una media di poco più del 14%) e ben lontana dal resto d'Europa (media del 30%). Il Pnrr ha fissato, per l'Italia, un obiettivo del 25%, stanziando risorse straordinarie per aumentare il numero delle borse di studio e il loro importo. A livello nazionale la soglia dell'Isee massimo è stata aumentata a quasi 28mila euro per il 2024/2025, ma l'adeguamento è una facoltà e non un obbligo per le Regioni.

Si inserisce in questo contesto la recentissima decisione di Regione Lombardia, di cui si parlava all'inizio, di innalzare il limite Isee a 26.306,25 euro, cioè 1.971,14 euro in più rispetto all'anno scorso, che corrisponde alla fascia massima possibile l'anno scorso, non quest'anno. "Ci sono studenti - commenta il Pd - che si trovano di fronte a un assurdo: in regioni col costo della vita più basso potrebbero accedere alla borsa, in Lombardia no".