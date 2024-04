In Lombardia studenti idonei alle borse di studio, ma non le ricevono

Un ente unico per il diritto allo studio in Lombardia, in modo che le università non debbano più gravarsi di un compito (sulle borse di studio) che non spetterebbe a loro. E, per realizzarlo, è pronta una proposta di legge regionale che sarà depositata dal centrosinistra (prima firma di Paolo Romano del Pd), ma in realtà è stata scritta da un team di studenti universitari, ed è stata presentata lunedì in Statale.

"La Lombardia è una delle poche Regioni italiane dove esistono 'idonei non beneficiari', ossia studenti che dovrebbero ricevere una borsa di studio, ma non la ricevono", ha dichiarato Romano: "La responsabilità sulle borse di studio sarebbe regionale. Ma, senza un ente unico, finisce che le università stanziano quasi 40 milioni di euro, contro i 20 milioni della Regione, togliendoli agli studenti, alla didattica, alle aule e ai servizi".

"In un paese civile, non dovrebbe esistere l'idoneo non beneficiario", ha attaccato Luca Paladini del Patto Civico: "Ancora di più se, al posto del diritto allo studio, la destra preferisce allocare risorse su capitoli che riguardano l'interesse di qualche lobby, invece del futuro dei giovani che vivono in questa Regione. Dalle studentesse e dagli studenti arriva un messaggio chiaro alla politica: basta fare cassa sul diritto allo studio".