Stelle a cinque punti e scritte 'Br' sui manifesti elettorali di Patrizia Baffi (FdI)

La scritta 'Br' e la caratteristica stella a cinque punte sono comparsi sui manifesti elettroali di Patrizia Baffi (Fratelli d'Italia). Contro questo gesto, la capogruppo del partito in Regione, Barbara Mazzali ha chiesto una chiara condanna da parte di tutte le forze politiche.

"Siamo certi che questo non fermerà Patrizia, che continuerà il suo lavoro con la stessa forza e la stessa determinazione. Anzi, ne metterà ancora di più per non lasciare il suo territorio in mano a questi vigliacchi - le parole di Mazzali dopo che i disegni e le scritte sono apparsi a CodoAgno (Lo) -. Ci sono ancora persone, evidentemente, che rimpiangono la violenza dei gruppi di estrema sinistra e quello che fecero negli anni di piombo. Purtroppo ci siamo abituati, basti vedere i messaggi di odio che riceve ogni giorno la nostra leader Giorgia Meloni. Questi comportamenti vanno sradicati e mi auguro che oggi tutto il mondo delle istituzioni lombarde, indipendentemente dal partito di appartenenza, lanci un messaggio chiaro contro gli atti violenti”.