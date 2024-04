La Brigata ebraica sarà al corteo del 25 aprile. Polemiche tra Meghnagi e Sala

La Brigata ebraica conferma, come ogni anno, la partecipazione al corteo del 25 aprile a Milano "per testimoniare i valori dell'antifascismo e della democrazia e per ricordare e onorare partigiani e Alleati, che hanno combattuto e si sono sacrificati per la difesa di questi valori". Lo rende noto Davide Romano, presidente del Museo della Brigata ebraica.

Ad aprire lo spezzone, lo striscione "Ora e sempre la democrazia si difende", un 'contraltare' rispetto allo slogan di apertura di tutto il corteo ("Cessate il fuoco ovunque") a cui il comitato promotore della manifestazione non ha accettato di aggiungere, prima di "ovunque", l'espressione "e la democrazia", proposta proprio da Romano in forma di mediazione di diverse sensibilità.

Lo spezzone della Brigata ebraica sarà protetto dai City Angels e dalle forze dell'ordine, in previsione di problemi di ordine pubblico. All'interno dello spezzone sfileranno, come sempre, diversi partiti: Radicali, +Europa, Italia Viva e Azione. E poi esponenti della comunità iraniana e l'associazione Sinistra per Israele. Ancora incerta la partecipazione, sempre in questo spezzone, della comunità ucraina, che sta decidendo il da farsi, e della comunità dei russi liberi.

"Rispettiamo il parere di chi deciderà di non partecipare al corteo per via delle contestazioni, ma noi ci saremo con orgoglio per ricordare la Brigata ebraica, onorata della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza", dichiara Romano.

La comunità ebraica, nei giorni scorsi, aveva deciso di non portare il proprio gonfalone al corteo, in polemica con il comportamento dell'Anpi milanese. "Il presidente provinciale Primo Minelli ci aveva promesso delle cose che poi si è rimangiato", aveva dichiarato Walker Meghnagi, presidente del consiglio della comunità ebraica, riferendosi all'accordo sull'esplicitare, nello striscione di apertura, la "liberazione degli ostaggi" di Hamas, e spiegando che a livello personale non sarebbe andato al corteo: "I palestinesi stavano con Hitler, cosa c'entrano?", aveva sottolineato.

La polemica tra Meghnagi e Sala

E venerdì, tra Meghnagi e il sindaco di Milano Beppe Sala, c'è stato un accenno di polemica. Il primo cittadino di Milano, durante un evento in piazza del Duomo, ha dichiarato nel pomeriggio che la decisione di Meghnagi di non partecipare "è una scelta individuale, l'importante è che ci sia la Brigata ebraica". Parole a cui Meghnagi ha replicato, affermando che "la decisione della comunità di non portare il gonfalone è stata approvata a stragrande maggioranza. Forse al sindaco è sfuggita la gravità di quanto successo nella riunione di lunedì scorso del comitato permanente antifascista, dove sono arrivati a bocciare perfino un auspicio di 'democrazia' nel mondo, parola che evidentemente fa ancora paura a tanti".