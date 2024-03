Beppe Sala sull'emergenza buche a Milano: "Colpa della pioggia"

“Sono andato in un luogo in particolare (via Lancetti, ndr), ma soprattutto ho incontrato i responsabili di Mm e del Comune”, lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine dell’evento Plastic Free parlando della questione buche sulle strade milanesi. “Abbiamo triplicato il numero delle ore di lavoro ricorrendo soprattutto a imprese esterne gestite da Mm, però è evidente che finché non smette di piovere non è semplice fare interventi molto incisivi”, ha spiegato il primo cittadino.

Il problema esiste, ha sottolineato Sala che lo collega alla questione meteo. “Mi segnalavano che a febbraio di quest’anno i millimetri di pioggia che sono caduti sono 20 volte quelli dell’anno precedente. Questo non a scusante, bisogna fare meglio, però il problema nasce da quello. Adesso appena smette di piovere intensificheremo ancora di più lo sforzo”, ha affermato.

Diverse le foto che in questi giorni sono girate e che hanno messo in luce il problema delle buche. “La situazione rispetto ad anni fa per le condizioni meteorologiche è peggiorata e rimarrà così quindi stiamo facendo una verifica sui fondi col ministero e le squadre in campo perché noi dobbiamo prepararci alla gestione della città che sarà molto più complessa di 10 o 20 anni fa”, ha concluso Beppe Sala.