Strade distrutte dalla pioggia, Sala: “Buche rattoppate, ma stiamo anche riasfaltando”

Si sono aperte delle vere e proprie voragini sulle strade di Milano dopo le piogge delle ultime settimane e palazzo Marino è al lavoro per risolvere il problema. “Stiamo intervenendo”, ha ribadito il sindaco Giuseppe Sala nel primo appuntamento del live social 'Cose in Comune' su Instagram in cui si è concentrato sull’affaire stadio di San Siro.

Sala ha fatto una breve parentesi in merito alla manutenzione delle strade, tra le questioni sollecitate anche in vari commenti al live. "Non è che su una questione calda come le buche ci giriamo i pollici, stiamo intervenendo", ha detto ricordando che a febbraio si è registrata una piovosità "20 volte maggiore" rispetto allo stesso mese del 2023.

"Non è una scusante, ma per spiegare l'origine - ha precisato - Abbiamo triplicato le persone in campo per 'toppare' ma non basta, in alcuni casi serve riasfaltare". Per fare un esempio, ha concluso "in via Santa Rita da Cascia in questo momento stanno riasfaltando".