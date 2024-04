Incidenti e cadute per le buche in strada: il Comune risarcisce 1,5 milioni in 3 anni

Quasi un milione e mezzo di euro in tre anni per risarcire cittadini danneggiati a causa delle buche nelle strade e in generale per la mancanza di manutenzione stradale. Incidenti, cadute e altri eventi del genere. Lo fa sapere Silvia Sardone, consigliera della Lega, che ha interrogato l'amministrazione sull'argomento. Nel 2021 il numero più alto di risarcimenti: ben 563, per un importo che ha superato 890mila euro. L'anno successivo i risarcimenti sono stati 258, circa la metà, così come l'importo risarcito: 455mila euro. Nel 2023, infine, "appena" 133 risarcimenti per 101mila euro.

Anche se i numeri sono quindi in netto calo, secondo la consigliera "il Comune si trova costretto a risarcire automobilisti e motociclisti che rischiano la pelle, soprattutto nei giorni di pioggia, a causa della negligenza". Sotto accusa la prassi di "rattoppare i crateri" che si formano. Un problema che si è "riaperto" (è il caso di dirlo) nel mese di febbraio, quando, in seguito a forti piogge, sulle strade di Milano si sono create tantissime buche. Ricordando che a febbraio si è registrata una piovosità venti volte maggiore rispetto allo stesso mese del 2023, il sindaco Beppe Sala ha ricordato che il Comune ha triplicato le persone in campo per "rattoppare", ma si impegnava anche a riasfaltare alcune strade.

Le riasfaltature nel 2024

E in effetti Palazzo Marino ha già programmato la riasfaltatura di alcune vie milanesi: via Santa Rita da Cascia, piazzale Aquileia, via Predabissi, via Porto Corsini, via Camelie e viale Turchia sono quelle in cui si è già intervenuti. Seguiranno altre, tra cui piazza Piola, viale Romagna, via Palmanova e via Lancetti. Più avanti, viale Certosa, viale Stelvio, via Leoncavallo, viale Sarca e altre ancora. I tecnici saranno impegnati anche in estate. Secondo quanto riferito da Sala, era già previsto di riasfaltare una decina di strade per marzo e aprile 2024, ma il programma è stato intensificato per raggiungerne una cinquantina.

Sempre il sindaco ha spiegato (in una diretta sui social) quali sono i motivi per cui le buche sono visibilmente aumentate. La pioggia abbondante, innanzitutto, ma anche i binari del tram, perché questi mezzi "premono" molto sull'asfalto e, se c'è acqua (perché ha appena piovuto), si genera una spinta verso l'alto, che va a incrementare lo "scalzamento" della pavimentazione vicino alle rotaie. E crea problemi anche la salatura invernale, perché vanno a indebolirsi i legami chimici della pavimentazione.

"Nel 2022 soltanto 32mila euro sono stati stanziati a favore del Niur, il nucleo di intervento rapido specializzato nelle emergenze su strade, marciapiedi e binari", attacca però Sardone: "La giunta green lascia che viali e piazze si trasformino in gruviere".