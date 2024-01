Troppi ritardi per il bus 86, chiesto al Comune di Milano il potenziamento

Troppo inefficiente il servizio del bus 86, a Milano in periferia nord-est. Per questo motivo i consiglieri del Municipio 2 di centrodestra e centrosinistra, in modo bipartisan, hanno approvato una mozione con cui si chiede al presidente del Municipio di attivarsi con la giunta milanese per risolvere il problema. La mozione, presentata dal leghista Edoardo Sollazzo, è passata senza voti contrari.

Il problema riguarda una linea che attraversa a nord il Municipio 2, collegando le stazioni M2 di Cascina Gobba e M5 di Ca' Granda, passando per i quartieri di Crescenzago, Adriano, Precotto e Greco. "È essenziale offrire un servizio di trasporto pubblico efficiente, anche e soprattutto nei quartieri più periferici, per consentire a tutti di privilegiare l'utilizzo del mezzo pubblico in sostituzione dell'automobile in un'ottica di diminuzione del traffico e dello smog", si legge nel testo della mozione, nella quale si ricorda anche che il biglietto Atm è passato da 1 euro (nel 2011) a 2,20 euro (nel 2023).

"Da molti mesi la linea 86 subisce il taglio di fatto delle corse. È indispensabile garantire tempi certi e brevi di attesa per garantire a famiglie, lavoratori, studenti e anziani di muoversi con i mezzi pubblici senza dover subire attese interminabili, a oggi superiori anche a 30 minuti", il commento di Sollazzo dopo che la mozione è stata approvata.

Non si trovano autisti

Da qualche tempo Atm ha deciso di rendere 'visibili' (sui tabelloni elettronici presso le fermate dei mezzi di superficie) i tempi d'attesa reali dei bus e dei tram, anziché quelli teorici che non sempre venivano rispettati, visto il problema ormai endemico del reperimento di nuovi autisti. Un problema non di Atm, ma di tutte le aziende del trasporto pubblico locale, tanto che l'assessora alla mobilità Arianna Censi recentemente ha commentato che sarebbe opportuno cambiare il contratto nazionale del trasporto pubblico, in modo da rendere questo mestiere nuovamente 'attraente' per gli aspiranti lavoratori.