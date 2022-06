Calenda approva la Moratti come governatrice della Lombardia

"Ci sono persone di grandissima qualità anche nel campo avverso: Letizia Moratti sarebbe un'ottima candidata a fare il presidente della Regione. Lo farebbe molto bene". Sono le parole di qualche ora fa del leader di Azione Carlo Calenda, ex ministro e numero 1 di un partito di centrosinistra. "Ringrazio e ricambio in maniera convinta le parole di stima di Calenda. Ci sono diverse ipotesi e riflessioni in corso, tutte con l'obiettivo di una politica del fare che dia risposte concrete ai bisogni e alla qualità di vita dei nostri cittadini", è la replica della vicepresidente lombarda Letizia Moratti al Salone del Mobile.

Ci sono "riflessioni e ipotesi in corso che non sono solo le mie", ha aggiunto Moratti sottolineando che ci sono dei contatti con il segretario di Azione: "Certo, lo sento", ha concluso.

Nè il centrodestra nè il centrosinistra, per ora, hanno ufficializzato chi saranno i candidati per la corsa al Pirellone 2023. Lega, FdI e Forza Italia, tuttavia, stanno lavorando alacremente per arrivare rapidamente a una sintesi, evitando di ripetere l'errore delle scorse Comunali a Milano. Un candidato scelto all'ultimo, Luca Bernardo, aveva portato a un risultato molto deludente contro Beppe Sala. In gioco, ovviamente, anche la ricandidatura post pandemia di Attilio Fontana.