Calenda affonda Sala: "Milano è abbandonata, giunta debole"

La giunta Sala? "Molto debole". E Milano "abbandonata". Non le ha mandate a dire Carlo Calenda, leader di Azione, intervistato domenica mattina a tutto campo su Radio 24. Calenda ha toccato molti temi, tra cui anche quello della giunta di Beppe Sala a Milano, al secondo mandato: si vota nel 2026 e il sindaco non potrà più ricandidarsi.

"A Milano - ha detto Calenda - una cosa mi preoccupa: noi abbiamo appoggiato convintamente Sala, ma il secondo mandato è più debole del primo. C'è la sensazione di una giunta molto debole, Milano è abbandonata ed è pericoloso. È importante concentrarsi sul miglioramento dell'attività della giunta, è molto lacunosa".

Infine una battuta su Urbano Cairo, editore de La7 e di Rcs e presidente del Torino Calcio, che qualche giorno fa, intervistato alla trasmissione Un giorno da pecora su Radio 1, ha 'aperto' alla possibilità di diventare sindaco di Milano, ricordando che Salvini gli aveva già chiesto di candidarsi in passato. "Cairo - ha replicato Calenda - è molto bravo. Dovrebbe separare l'attività editoriale, dove ha fatto un'azione di risanamento dei conti positiva. È un imprenditore capace. Ma credo che abbia fatto una battuta a una trasmissione satirica. Se dovesse essere una cosa seria, ne parleremo".

Azione in consiglio comunale

Un affondo senza sconti, quello del leader di Azione, alla giunta di Beppe Sala. Nel 2021 il partito di Calenda, insieme a Italia Viva e +Europa, aveva formato la lista 'Riformisti per Milano', in sostegno a Sala insieme al centrosinistra, conquistando il 4% (pari a 18mila voti) ed eleggendo due consiglieri comunali: Lisa Noja (Italia Viva) e Giulia Pastorella (Azione). Noja si è poi dimessa ed è subentrato il primo dei non eletti Gianmaria Radice (Italia Viva), mentre nel frattempo Carmine Pacente ha abbandonato il Pd per aderire ad Azione. Il partito di Calenda conta quindi oggi due consiglieri comunali sui tre del gruppo 'Riformisti', che invece in giunta è rappresentato dall'assessora alle attività produttive Alessia Cappello (Italia Viva).