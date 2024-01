Monguzzi non è più capogruppo dei Verdi e attacca: "Si annacquano"

Cambia il capogruppo di Europa Verde in consiglio comunale a Milano: non è più Carlo Monguzzi ma Tommaso Gorini. C'è anche un po' di polemica nella decisione, che Monguzzi attribuisce a un presunto progetto di unire il gruppo verde a quello della Lista Sala, mentre gli altri due consiglieri (lo stesso Gorini e Francesca Cucchiara) smentiscono.

Gorini e Cucchiara, in una nota, hanno ringraziato Monguzzi ("siamo grati di essere cresciuti accanto a Carlo, abbiamo imparato tanto"), ma poi hanno sottolineato "una questione di visione e approcci diversi", facendo intendere che l'obiettivo è "portare avanti una politica critica quando le cose non vanno bene, ma che sappia anche rappresentare una visione diversa e nuova come centrosinistra e come ecologisti".

Una 'stoccata' rispetto, forse, alle tantissime prese di posizione di Monguzzi critiche verso la giunta Sala e il resto del centrosinistra, sebbene la maggior parte sia stata condivisa anche dagli altri due consiglieri. Ultimo il caso delle corsie preferenziali che verranno consentite anche alle moto: i tre consiglieri verdi, compattamente, hanno votato contro.

Il giallo della fusione con la Lista Sala

Tuttavia Monguzzi, commentando il cambio di capogruppo, ha affermato che "i Verdi cambiano pelle e si annacquano", per poi aggiungere: "Io continuerò a essere e fare il Verde, da uomo libero e coerente con la mia storia, senza fare sconti a una giunta veramente deludente in questo settore. E continuerò a essere il punto di riferimento per i cittadini, gli ambientalisti e i comitati che lottano per una città migliore". Poi il riferimento all'eventuale fusione del gruppo con la Lista Sala: "Non parteciperò a questo progetto, su cui stanno lavorando da tempo i miei colleghi, perché sarebbe un formidabile annacquamento dell'identità e della forza del pensiero verde".

Ma Cucchiara, sentita da MilanoToday, smentisce una connessione tra il cambio del capogruppo e un eventuale progetto di fusione con la Lista Sala, specificando che "se quel progetto o altri si faranno, sarà Europa Verde a stabilirlo". Europa Verde che, attualmente, è in fase congressuale a livello cittadino e provinciale. "Quando si costituirà il nuovo organo esecutivo allora, democraticamente, si potrà prendere una decisione nel merito", conclude la consigliera.