"Cambiamenti climatici non frutto dell'uomo": chieste le dimissioni della presidente di Arpa

Rimuovere Lucia Lo Palo dall’incarico di presidente di Arpa Lombardia. È quello che chiedono le forze di minoranza del consiglio regionale - Pd, M5s, Alleanza verdi sinistra e Patto civico - dopo la sua dichiarazione sul cambiamento climatico. I partiti hanno depositato la mozione nella giornata di lunedì e potrebbe essere discussa già nella seduta di oggi, 7 novembre.

Cosa ha detto Lo Palo "Noi attraversiamo il cambiamento climatico da sempre, da quando la terra esiste", ha detto Lo Palo durante un'intervista con Claudio Brachino per la trasmissione 'Primo piano' di Italpress. . "È doveroso - ha chiarito - scindere le due cose. L’inquinamento è dettato dall’industrializzazione, quanto al cambiamento climatico l’Italia è una regione che è un hotspot ed essendo un hotspot il cambiamento climatico è in corso, ma è una cosa che è in corso da varie ere geologiche".

Per il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino, che venerdì aveva denunciato la questione, chiedendo immediate dimissioni, "la presenza di Lo Palo è una fonte di imbarazzo per Fontana e la sua giunta e farebbero meglio, anche per loro stessi, a rimuoverla dall’incarico e a mettere al suo posto una persona con competenze specifiche e la necessaria indipendenza. Sicuramente sarebbe meglio per i lombardi, perché l’Arpa ha compiti seri che non possono essere sviliti da una guida che sostiene le tesi dei negazionisti della crisi climatica. Per ora c’è stato solo silenzio, ma al voto della mozione la destra-centro non potrà sottrarsi".

Nicola Di Marco, capogruppo Movimento 5 Stelle aggiunge: "Dal giorno della sua nomina abbiamo sollevato il problema legato all’inadeguatezza della Presidente Lo Palo. Da agosto abbiamo presentato due interrogazioni in cui si chiede alla Giunta regionale se la sua nomina fosse idonea. La prima riguardo il mancato titolo di studio adeguato. La seconda in merito al fatto che la posizione della Presidente di ARPA, riguardo al tema del cambiamento climatico, possa essere definita di 'negazionismo' e, quindi, se non ritengono che questa posizione sia incompatibile in quanto lesiva della reputazione e l’onorabilità dell’istituzione che rappresenta. La signora Lo Palo ha negato pubblicamente l’esistenza di un problema ambientale quindi, oltre a non avere competenze in materia la sua nomina è incompatibile con la materia stessa".