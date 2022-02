Fdi ha già un candidato per il dopo Fontana

Si ricandida o no Attilio Fontana alla presidenza di regione Lombardia, nel 2023? Il governatore leghista non ha ancora deciso se tentare il secondo mandato, ma l'alleato Fratelli d'Italia dichiara di essere pronta con un proprio candidato. Lo ha spiegato Daniela Santanché, coordinatrice regionale del partito, alla conferenza stampa con cui un sindaco del Bresciano, Giorgio Bontempi, è passato dalla Lega a Fdi.

"Donna o uomo non lo dico, sennò sarebbe troppo facile indovinare", si è schermita Santanché evitando di entrare troppo nel dettaglio dell'identikit del candidato già pronto per Fdi, aggiungendo però che si tratta di "una persona competente che da anni si occupa di politica". La squadra regionale di Fratelli d'Italia è al momento composta dall'assessore Riccardo De Corato e dai consiglieri Franco Lucente, Barbara Mazzali, Federico Romani, Patrizia Baffi, Paolo Franco e Marco Alparone. Gli ultimi quattro "transfughi" da altri partiti. Patrizia Baffi addirittura dal centrosinistra: venne eletta nel Pd e, prima di Fdi, fece un 'passaggio' con Italia Viva di Renzi.

Da evitare, per Santanché, l'errore di arrivare troppo in ritardo con la scelta del candidato di centrodestra. Un po' come è successo per Milano e altri comuni nel 2021. "Uno degli errori che abbiamo fatto è stato di partire oltre i tempi supplementari. Questa volta non succederà, così come non sta accadendo sulle amministrative, visto che questa settimana si chiuderanno tutti i comuni che vanno al voto in primavera", ha detto la coordinatrice di Fdi.

E Fontana? Il governatore dovrebbe esprimersi a marzo 2022. E' più sereno dopo l'archiviazione dell'inchiesta sui capitali 'scudati' e tornati dalla Svizzera. Se si candiderà, Fdi cosa farà? "Una rifessione", ha risposto Santanché. Resta comunque aperta l'ipotesi che il centrodestra arrivi a candidare Letizia Moratti.