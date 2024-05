Elezioni europee 2024: la lista di Azione-Siamo Europei

L'ex ministra della famiglia Elena Bonetti è la capolista di Azione-Siamo Europei nella circoscrizione Nord-Ovest per le elezioni europee che si terranno l'8 e 9 giugno 2024. Il leader di Azione Carlo Calenda è a sua volta candidato, ma in ultima posizione. In lista anche la pro-rettrice della Statale di Milano, Mariapia Abbracchio, e il giudice della Corte d'Appello Cuno Tarfusser, che ha fatto riaprire il processo sulla strage di Erba ed è stato per oltre 10 anni giudice del Tribunale internazionale dell'Aja.

Tra i candidati, il consigliere comunale di Milano Daniele Nahum, il docente Giuseppe Zollino, esperto di energia nucleare, l'ex editore Alessandro Tommasi (ha fondato Will) e la dirigente radicale Federica Valcauda.

La lista di Azione alle europee (Nord-Ovest)

Elena Bonetti

Giuseppe Zollino

Mariapia Abbracchio

Alessandro Tommasi

Caterina Avanza

Cuno Jakob Tarfusser

Daniela Di Cosmo

Daniele Nahum

Simonetta Fiaccadori

Leonardo Lotto

Antonella Girardi

Federico Giacobbe

Cristina Lodi

Riccardo De Giorgi

Marina Lombardi

Salvatore Carrara

Laura Marchini

Giovanni Barosini

Federica Valcauda

Carlo Calenda