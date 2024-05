Elezioni europee 2024: la lista di Forza Italia al Nord-Ovest

Non c'è l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni tra i candidati di Forza Italia e Noi Moderati alle elezioni europee che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Il capolista è il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Poi Letizia Moratti, largamente annunciata, e l'ex candidato sindaco di Torino Paolo Damilano. Di seguito i lombardi Massimiliano Salini e Stefania Zambelli, eurodeputati uscenti.

Da segnalare gli ex leghisti Roberto Cota (già governatore del Piemonte), Marco Reguzzoni (già deputato) e Silvia Piani (ex assessora regionale in Lombardia).

La lista di Forza Italia alle europee (Nord-Ovest)

Antonio Tajani

Letizia Moratti

Paolo Damilano

Massimiliano Salini

Stefania Zambelli

Andrea Costa

Roberto Cota

Laura D'Incalci

Firial Cherima Fteita

Gustavo Gili

Luigi Grillo

Clara Marta

Laura Menardi

Dina Nobili

Matteo Passoni

Silvia Piani

Claudia Porchietto

Marco Reguzzoni

Beatrice Rizzi

Giuseppe Romeo