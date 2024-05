Elezioni europee 2024: la lista di Fratelli d'Italia al Nord-Ovest

Giorgia Meloni, come annunciato, è capolista anche al Nord-Ovest per Fratelli d'Italia alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. Dietro di lei l'eurodeputato uscente milanese Carlo Fidanza. In lista anche la consigliera regionale Patrizia Baffi (ex Pd e Italia Viva). Nella lista, al Nord-Ovest, è candidato Vincenzo Sofo, marito di Marion Le Pen, ex leghista.

Tra gli altri candidati, il capogruppo al consiglio comunale di Torino Giovanni Crosetto, nipote del ministro della difesa Guido, e l'eurodeputato uscente lombardo Pietro Fiocchi. E sempre dal Piemonte c'è Giovanna Giolitti: il suo bisnonno Giovanni Giolitti fu più volte presidente del consiglio del Regno d'Italia.

In lista anche Lara Magoni, attuale sottosegretaria in Regione Lombardia ed ex campionessa sciistica, e Mario Mantovani, già vice presidente della Regione Lombardia. Candidata anche l'avvocata milanese Eleonora Frigerio.

La lista di Fratelli d'Italia alle europee (Nord-Ovest)

Giorgia meloni detta Giorgia

Carlo Fidanza

Vincenzo Amich

Patrizia Baffi

Stefano Balleari

Federica Barbero

Marco Colombo

Giovanni Crosetto

Pietro Fiocchi

Eleonora Frigerio

Franco Giancarlo

Giovanna Giolitti

Paolo Inselvini

Lara Magoni

Mario Mantovani

Elena Nai

Federica Picchi

Vincenzo Sofo

Antonella Tosi

Mariateresa Vivaldini