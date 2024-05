Elezioni europee 2024: la lista della Lega al Nord-Ovest

Sarà Silvia Sardone la capolista della lista della Lega nella circoscrizione Nord-Ovest per le elezioni europee che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno. Tra il 30 aprile e il 1° maggio vengono ufficializzati i candidati per tutte le liste che competeranno alle elezioni. La Lega ha deciso di candidare tutti gli eurodeputati uscenti, esclusi coloro che avevano già annunciato di non volersi ricandidare.

In ultima posizione c'è, come indipendente, il generale Roberto Vannacci, che si candida in tutte le circoscrizioni. Tra i candidati lombardi della Lega, oltre a Sardone (che è anche consigliera comunale a Milano), gli assessori regionali Alessandro Fermi ed Elena Lucchini, nonché i consiglieri regionali Silvana Snider e Giovanni Malanchini. Dal territorio, tra gli altri, la sindaca di Seveso, Alessia Borroni.

La lista della Lega alle europee (Nord-Ovest)

Silvia Sardone

Alessandro Panza

Francesco Bruzzone

Isabella Tovaglieri

Gianna Gancia

Angelo Ciocca

Oscar Lancini

Simona Bordonali

Alessia Borroni

Eraldo Botta

Marco Cozzi

Alessandro Fermi

Dino Ganelli

Elena Lucchini

Giovanni Malanchini

Cristina Patelli

Lorenza Rosso

Astrid Sento

Silvana Snider

Roberto Vannacci