Elezioni europee 2024: la lista Libertà al Nord-Ovest

Come nelle altre circoscrizioni, anche al Nord-Ovest la lista "Libertà" è guidata dall'ex sindaco di Messina Cateno De Luca, leader di "Sud chiama Nord", e dall'ex sottosegretaria del Movimento 5 Stelle Laura Castelli. Al terzo posto, al Nord-Ovest, il "Capitano Ultimo", al secolo Sergio De Caprio, noto soprattutto per avere arrestato Totò Riina nel 1993 mentre era a capo dell'unità CrimOr dei Ros dei carabinieri.

In lista anche Sara Cunial, ex deputata 5 Stelle nota per le sue posizioni no-vax e l'ex consigliera di Municipio 2 a Milano Francesca Gentile, già dirigente nazionale di Italexit.

La lista Libertà alle europee (Nord Ovest)

Cateno De Luca

Laura Castelli

Sergio De Caprio

Francesco Amodeo

Enrico Bettini

Lucia Corda

Sara Cunial

Roberto De Magistris

Nino Galloni

Ermanno Gavazzi

Francesca Gentile

Silvia Martini

Desiree Merlini

Marco Mori

Rosalba Pizzullo

Enrico Rizzi

Giovanni Sgroi

Giovanna Stella

Irene Vaccaro

Cristina Zaccanti