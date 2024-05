Si continua a parlare dell'emendamento Salva Milano: cosa potrebbe contenere

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare in Gazzetta ufficiale il decreto “Salva casa” (che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni). La norma “Salva Milano”, esclusa dal testo settimana scorsa, potrebbe arrivare attraverso gli emendamenti che verranno presentati dal parlamento.

A parlare della modifica è stato lo stesso ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che nella mattinata di martedì 28 maggio ha partecipato al convoglio La casa per gli italiani', organizzato da Assimpredil Ance. "Sarà un intervento di sanatoria del pregresso e interpretazione del futuro - ha detto il leader della Lega -. L'interlocuzione con il sindaco è stata costante. Conto che l'emendamento sarà non solo bipartisan ma pluripartisan. Il nostro obiettivo è andare a mettere il punto fermo su quello che è accaduto e dare una chiave intepretativa su quello che accadrà. Senza offendere l'autorità giudiziaria. La giustizia fa la giustizia, la politica fa la politica".

Gli imprenditori del settore edile sono preoccupati. "La situazione è di grande, grande preoccupazione. Auspichiamo che le inchieste facciano il loro corso, in tempi brevi. Ora tutto è fermo a Milano”, ha detto Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance, dal palco del convengo.

"Quello che succede alla nostra città ci sta disorientando a tutti i livelli - ha continuato De Albertis sul caso Milano - imprenditori, professionisti e dipendenti del Comune che hanno agito in trasparenza nella convinzione di operare in piena legalità. Le conseguenze le pagano in primis i cittadini che non trovano e non troveranno risposta alla loro crescente richiesta abitativa a prezzi adeguati e che vedranno limitato lo sviluppo della loro città, del loro territorio e delle opere pubbliche, che non potranno essere realizzate a causa del mancato introito degli oneri di urbanizzazione stimato in circa 150 milioni di entrate in meno per il 2024. La pagano poi i piccoli e medi imprenditori del territorio, che noi rappresentiamo, che vedono le loro attività bloccate con la grave conseguenza di non riuscire a pagare gli stipendi a fine mese del personale di ufficio e di cantiere. Considerate solo che hanno lavorato, lo scorso anno, nei nostri cantieri circa 80 mila operai. Gli investitori, invece, semplicemente valuteranno altre opportunità, certamente non in Italia, perché ormai la vicenda milanese ha creato la convinzione che non c'è sufficiente certezza del diritto per sostenere i rischi imprenditoriali”.

“Il nostro operato ha seguito le regole che il legislatore, con le varie modifiche e innovazioni succedutesi nel tempo, ha posto per lo svolgimento dei procedimenti urbanistici ed edilizi, a tutela del suolo, del paesaggio, dei diritti di terzi - ha concluso De Albertis -. Auspichiamo che gli interventi normativi arrivino in tempi congrui, perché, lo abbiamo sempre detto, regole certe e tempi delle procedure definiti sono la base per operare correttamente e, prima ancora, sono l'essenza di un ordinamento moderno in cui tutti noi vogliamo riconoscerci".