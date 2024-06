Salis da Bruxelles: "Lotta per la casa è giusta anche se non è legale". Caos in Lombardia sul suo debito con Aler

Mentre Ilaria Salis è a Bruxelles e posta una foto su Instagram con il badge del Parlamento europeo, mercoledì mattina nell'aula del consiglio regionale della Lombardia c'è stata bagarre sulla questione del presunto debito da 90mila euro che l'attivista avrebbe con Aler Milano a fronte di una pretesa occupazione abusiva di tanti anni fa in un appartamento di via Borsi, nell'ambito della lotta per il diritto alla casa, che lei stessa ha rivendicato.

L'occasione è stata una mozione di Fratelli d'Italia che impegna a sollecitare Aler ad avviare le procedure di recupero crediti nei confronti di Salis, per pignorarle lostipendio da europarlamentare. La mozione è stata presentata da Marcello Ventura, consigliere regionale di Fdi, cremonese d'origine, assicuratore di professione, e alla fine della mattinata è stata approvata con 45 sì e 19 no.

Durante la seduta, il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta ha esposto un cartello con scritto "Salis paga l'affitto". La bagarre è scoppiata dopo i due interventi di Onorio Rosati, di Alleanza Verdi Sinistra (lo stesso partito di Ilaria Salis) e Nicola di Marco del Movimento 5 Stelle. È stato necessario sospendere brevemente la seduta, perché gli animi si erano decisamente surriscaldati.

Dossieraggio di Aler a poche ore dal voto

Per Rosati, "l'occupazione è un tema di lotta per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza abitativa" e la mozione "è strumentale, serve a coprire le inadempienze di un'azienda rispetto alle quali abbiamo decine di migliaia di alloggi sfitti, non assegnati per l'incapacità gestionale di Aler". Rosati ha puntato il dito contro il "dossieraggio" di Aler, rispetto a più di 8.500 situazioni irregolari solo per Aler Milano, per decine di milioni di euro. Il caso dell'appartamento presunto occupato da Ilaria Salis è emerso a pochissimi giorni dal voto delle europee ma non ha impedito a 124mila elettori del Nord-Ovest e delle Isole di scrivere il nome dell'attivista sulla scheda elettorale, eleggendola a Bruxelles.

Di Marco ha citato le circa 20mila richieste di aventi diritto a un alloggio popolare e ha definito "sorprendente" la mozione del centrodestra, ricordando che "in casi più gravi, anche a fronte di condanne, non risultano pervenute, da parte dei medesimi partiti, analoghe richieste". Poi ha aggiunto che "il Movimento 5 Stelle è contro l'occupazione abusiva degli alloggi pubblici, che Regione Lombardia non riesce a garantire a tutti coloro i quali ne avrebbero diritto".

Per il Terzo Polo è intervenuta Lisa Noja, consigliera di Italia Viva: "Condanniamo qualsiasi forma di occupazione e non concordiamo su una sola parola di quello che ha detto Ilaria Salis sulla proprietà privata e le occupazioni abusive, ma questa mozione non dice nulla su questi temi fondamentali per i cittadini. Non ha come obiettivo quello di chiedere ad Aler di agire per recuperare i crediti", cosa che sarebbe "una richiesta stupefacente, in quanto costituirebbe un'implicita ammissione di inerzia dell'ente, ma almeno sarebbe un atto di indirizzo politico. Strumentalizzando, la destra chiama invece il consiglio a occuparsi di un singolo caso relativo a supposti debiti di cui nessuno può conoscere l'ammontare e il titolo. È inaccettabile, perché non spetta al consiglio accertare se e quali diritti possa vantare Aler nei confronti dell'onorevole Salis".

Salis rivendicava la battaglia sulla casa

In un post sui social, Ilaria Salis aveva affermato che l'accusa di occupazione abusiva era originata dal fatto che un ispettore l'avesse trovata all'interno dell'alloggio nel 2008, e che mai (in seguito) è stata accertata la sua eventuale presenza nell'alloggio stesso, né mai le sono stati chiesti soldi da parte di Aler. Nello stesso post, Salis aveva rivendicato l'occupazione di alloggi vuoti come parte della battaglia per il diritto all'abitare. Quasi in replica, mercoledì mattina, l'assessore regionale alla casa Paolo Franco, di Fratelli d'Italia, ha dichiarato che "chi si ostina con quelle posizioni di apologia dell'illegalità troverà una Regione che sta dalla parte della legalità e dei cittadini onesti".

Dopo l'approvazione della mozione, Nicola Fratoianni (leader di Sinistra Italiana), a Bruxelles, ha commentato che con il documento di Regione Lombardia "siamo oltre il ridicolo della strumentalità, in una vicenda che vede Ilaria Salis oggetto di una politica dell'accanimento". Secondo Fratoianni, dopo l'accertamento del 2008 "non c'è nulla che dimostri che quella cifra sia un credito reale ed esigibile. Siamo di fronte al tentativo di trattare le lotte sociali come questione di ordine pubblico".

E per Ilaria Salis "i movimenti per la lotta della casa provano a risolvere problemi che le istituzioni non risolvono e non sempre ciò che è giusto corrisponde a ciò che è legale. I parlamentari possono modificare le leggi e magari leggi non giuste. Anche per questo sono qui e mi voglio impegnare".