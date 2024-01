Come sta Marco Cappato dopo l'operazione al cuore

Marco Cappato è stato operato al cuore al Policlinico San Donato ed è stato dimesso. Il tesoriere dell'Associazione Coscioni, 52 anni, è stato sottoposto a un intervento cardiaco con metodica percutanea, per riparare il "forame ovale pervio" riscontrato in ospedale ad Aosta, dove era stato ricoverato il 31 dicembre in seguito a un'ischemia e dimesso qualche giorno dopo.

Secondo il bollettino medico, diffuso dal dottor Mario Riccio, "la procedura risulta riuscita con successo e senza complicanze". Cappato è stato dimesso dopo 24 ore di osservazione e dovrà osservare una settimana di riposo. Cappato ha ringraziato il dottor Mario Carminati, direttore di cardiologia pediatrica e cardiopatie congenite dell'adulto al Policlinico San Donato, e tutti gli operatori e operatrici del nosocomio.

Pochi giorni fa, Cappato aveva partecipato al deposito delle firme della legge d'iniziativa popolare 'Liberi subito', sull'eutanasia, in Regione Lombardia.