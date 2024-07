Carceri minorili in sovraffollamento, Nordio: "Il sistema deve cambiare, rimoduliamo le pene"

Una nuova concezione della pena. Per il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il sistema carcerario minorile deve mutare. Non più solo “carcerocentrico”. Questa sarebbe l’unica soluzione contro il problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari per minori. Lo ha detto il Guardasigilli intervenendo a Milano alla presentazione del progetto di Fondazione Asilo Mariuccia che ha investito quasi 3 milioni di euro per la realizzazione di due comunità penali minorili.

“Certezza della pena non significa affatto carcerazione, sbarre, catenacci e galera. La pena va rimodulata a seconda dei reati e delle persone: non tutti i reati sono uguali, così come non tutti i rei sono uguali”, ha spiegato Nordio secondo cui “la vera soluzione consiste innanzitutto nella differenziazione della pena e soprattutto nella concezione della pena che sia non solo rieducativa e preventiva, ma che soprattutto sia nuova: si passa da una concezione carcerocentrica a una concezione diversa, che sia nello stesso tempo sanzionatoria ed efficace nel recupero del detenuto”.

Il ministro è intervenuto sul tema proprio a Milano, dove da tempo i problemi al carcere minorile Beccaria si susseguono, anche per via del sovraffollamento. Secondo il report di Antigone, il Beccaria è tra i sette Ipm che vedono un numero di presenze superiore ai posti disponibili. “La capacità carceraria del nostro paese è sempre stata costruita e ideata tenuto conto di una minoranza di detenuti minori: il problema è che improvvisamente ci siamo trovati di fronte a un'invasione di minorenni nelle carceri che vengono soprattutto da altri paesi”, ha ribadito Nordio.

Il Guardasigilli ha poi affrontato l’argomento dei minori non accompagnati che arrivano in Italia, altro tasto dolente per il capoluogo lombardo. “Molte organizzazione criminali sfruttano i bambini in queste barche per provocare pietà. Alcuni vengono accolti, altri sono lasciati a sé stessi e vengono quasi costretti a delinquere. Questo ha creato una situazione del tutto nuova ed emergenziale: siamo da sempre alle prese con il problema del sovraffollamento delle carceri per i maggiorenni, ma questa situazione di criticità è addirittura esasperata per i minorenni, dato che c'è stato aumento esponenziale di ospiti detenuti. Non sono minorenni che vengono carcerati per capriccio, ci sono motivazioni più che ragionevoli per la loro detenzione”, ha concluso il ministro.