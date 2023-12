Il consigliere cacciatore denunciato dai forestali: "Si dimetta"

Neo consigliere regionale nel 2023, si è prodigato a proporre modifiche sulla detenzione dei richiami vivi, argomento caro ai cacciatori; poi, però, è stato denunciato dai carabinieri forestali per presunte violazioni riguardanti proprio questo tema, cioè il possesso di richiami vivi con anellini di riconoscimento non regolari nel suo capanno di caccia. Lui è Carlo Bravo, eletto nella circoscrizione bresciana al Pirellone con Fratelli d'Italia, ex presidente dell'associazione cacciatori lombardi. Martedì in aula è stata presentata una mozione per chiedere che si dimetta dal ruolo di vice presidente della commissione agricoltura, montagna e foreste. Mozione di cui, però, durante la giornata è stato respinto il carattere di urgenza, motivo per cui verrà rimandata la discussione.

"Il consigliere ha ottenuto l'approvazione di emendamenti che mettono a rischio la Regione con ricorsi, impugnazioni e sanzioni", dichiara Michela Palestra del Patto Civico, prima firmataria della mozione: "Siamo impegnati a garantire un processo decisionale trasparente e ad affrontare le questioni che riguardano il bene comune del territorio e dei cittadini".

Tra i provvedimenti che, secondo il Patto Civico, sarebbero stati ispirati o comunque promossi da Bravo, un emendamento all'assestamento di bilancio nel mese di luglio con cui la Regione ha approvato uno stanziamento di 100mila euro per la fornitura di ex anellini di metallo sostituiti da fascette di plastica, più facilmente alterabili, tra l'altro contro il parere di Ispra e correndo il rischio di sanzioni europee. Il consigliere, poi, ha proposto emendamenti alla legge regionale sulla caccia per rendere meno stringenti i controlli sui richiami vivi.

Sono 9 le Regioni italiane in cui sono presenti appostamenti fissi con richiami vivi per cacciare uccelli, e la Lombardia detiene nettamente il record: tali appostamenti sono infatti circa 11mila in Lombardia, quasi 9mila in Toscana, circa 4mila in Veneto, 3mila in Friuli, decisamente di meno in Emilia Romagna, Umbria, Liguria e Marche.

Durante la campagna elettorale, Bravo si espresse esplicitamente in favore del mondo venatorio. All'indomani della sua elezione pubblicò una foto su Facebook con la scritta "7.056 volte grazie ai cacciatori bresciani" (7.056 erano i voti di preferenza ottenuti) e dichiarò che "la mia elezione è la rivincita di tutti gli amici cacciatori, pescatori e fruitori delle risorse naturali".

La denuncia dei carabinieri

È di novembre la tegola della denuncia da parte dei carabinieri forestali, secondo cui sarebbero stati manomessi alcuni anellini applicati sulle zampe di tordi usati come richiami vivi nel capanno di caccia di Bravo, situato a Pozzolengo, nel Bresciano. Fino all'emendamento approvato poco prima, e promosso da Bravo, i cacciatori potevano utilizzare solo anellini inamovibili metallici, su esemplari nati in cattività; ma l'emendamento sostituiva gli anellini metallici con le fascette di plastica: secondo le associazioni animaliste, sono più facilmente alterabili.

"Indipendentemente dall’esito della vicenda giudiziaria in corso, siamo preoccupati per le implicazioni delle accuse, in particolar modo in relazione a un ruolo come la vice presidenza, che dovrebbe garantire il buon funzionamento dell'attività della commissione", conclude la consigliera Michela Palestra: "Chiunque agisce o intenda agire anche con eventuali conflitti di interessi deve fare un passo indietro e non rendere opaca l'azione in alcuna istituzione".