Pirellone: il consigliere cacciatore denunciato dai forestali resta al suo posto

È stato denunciato dai carabinieri forestali per violazioni sui richiami vivi per la caccia: ora il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Carlo Bravo può restare vice presidente della commissione agricoltura in Regione Lombardia. Il consiglio regionale ha infatti respinto martedì 30 gennaio una mozione con cui il Patto Civico ne chiedeva le dimissioni dalla vice presidenza della commissione che si occupa, per competenza, anche di caccia.

"La maggioranza di centrodestra non riesce a discutere nel merito dell'opacità di alcuni suoi rappresentanti e delle loro azioni, spostando il tema su posizioni garantiste che, per quello che ci riguarda, non sono in discussione", il commento di Michela Palestra, capogruppo del Patto Civico, dopo il voto in aula: "Il tema molto più urgente, di cui l'episodio di Carlo Bravo rappresenta l'apice, è il tentativo di allargare le maglie delle regole venatorie, scivolando in approvazione di leggi che espongono Regione Lombardia a forti rischi sul piano della legittimità".

Eletto per la prima volta nel 2023, ex presidente dell'associazione cacciatori lombardi, Carlo Bravo ha proposto, fin da subito, modifiche sulla detenzione dei richiami vivi, argomento caro al mondo venatorio, come uno stanziamento di 100mila euro per sostituire gli anellini di metallo con fascette di plastica: più facilmente alterabili, correndo quindi il rischio di sanzioni europee. E poi emendamenti per rendere meno stringenti i controlli sui richiami vivi.

Consigliere denunciato dai carabinieri

Proprio il tema (i richiami vivi) su cui è stato 'pizzicato' a novembre dai carabinieri forestali di Brescia, secondo cui sarebbero stati manomessi alcuni anellini applicati sulle zampe di tordi usati come richiami vivi nel capanno di caccia del consigliere, a Pozzolengo, nel Bresciano. Fino all'emendamento promosso da Carlo Bravo, i cacciatori potevano usare solo anellini inamovibili metallici su esempliari nati in cattività. Poi il via libera alle fascette di plastica: "Un indebolimento degli strumenti di lotta al bracconaggio", il commento della consigliera Michela Palestra.

"A prescindere dalla vicenda giudiziaria, che non riguarda il consiglio regionale, l'allarme rimane sulle implicazioni di quelle accuse in relazione a un ruolo come la vice presidenza della comissione agricoltura, chiamata a garantire un esercizio corretto e trasparente della commissione: trasparenza che, evidentemente, non riguarda questa maggioranza", attacca Michela Palestra: "Le dimissioni del consigliere Bravo da vice presidente della commissione sarebbero state un segnale da parte della maggioranza di presa di responsabilità sui regali fatti in questi mesi alla caccia, allentando controlli e strumenti di contrasto. Un’occasione persa e un’ombra persistente sulla trasparenza delle istituzioni di Regione Lombardia che non può oggi non preoccuparci ancora di più".