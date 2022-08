Candidati Pd alle elezioni, a Milano Carlo Cottarelli

A Milano, Carlo Cottarelli sarà candidato capolista col Partito democratico al Senato. L'economista ed ex presidente del consiglio del governo ad interim del 2018 è tra i nomi scelti dal segretario del Pd, Enrico Letta per le elezioni del prossimo 25 settembre 2022.

Nella notte di ferragosto la direzione del Partito Democratico ha bollinato la lista dei candidati preparata da Letta (qui tutti nomi). In virtù della legge elettorale (qui come funziona) e dell'accordo elettorale che il Pd ha stretto con Articolo 1, +Europa, Sinistra Italiana, Verdi, Socialisti e Demos, saranno molti i nomi non Pd capilista nei seggi elettorali uninominali.

Lo stesso Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, mentre Carlo Cottarelli sarà candidato al Senato a Milano. Tra i nomi noti il professore e microbiologo Andrea Crisanti, candidato come capolista per gli Italiani all’estero nella circoscrizione Europa, Beatrice Lorenzin (in Piemonte e in Veneto) e Debora Serracchiani (Piemonte e Friuli Venezia Giulia) Lia Quartapelle, Gianni Cuperlo ed Elena Carnevali (in Lombardia), Nicola Zingaretti e Marianna Madia (nel Lazio) e Andrea Orlando (in Liguria), Pier Ferdinando Casini (in Emilia-Romagna) e il segretario di Articolo 1 Roberto Speranza (in Campania).

Chi è Carlo Cottarelli

Classe '54, nato a Cremona, Cottarelli è stato direttore del dipartimento Affari Fiscali dell'Fmi (Fondo monetario internazionale). Nel 2018, incaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fu presidente del consiglio del governo ad interim che avrebbe dovuto portare il Paese a nuove elezioni, cosa che non avvenne visto che Movimento 5 Stelle e Lega raggiunsero l'accordo che portà alla formazione del governo guidato da Giuseppe Conte.

Noto economista ed editorialista (per Repubblica e La stampa), Cottarelli è laureato in Scenze economiche e bancarie all'Università di Siena e ha un master in economia ottenuto alla London School of Economics. Tra gli incarichi ricoperti, quello al servizio studi della Banca d'Italia, al dipartimento monetario e settore finanziario dell'Eni, alla supervisione dell'attività dell'Fmi in una decina di Paesi per conto del Dipartimento europeo. Inoltre, è stato capo delle delegazioni dell'Fmi per diversi Paesi europei.

Nel novembre 2013 era stato nominato dal Governo Letta commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica. Mentre il 1º novembre 2014, su nomina del Governo Renzi, era diventato direttore esecutivo nel Board del Fondo Monetario Internazionale e aveva quindi lasciato l'incarico di commissario. Dal 2017 è direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano 2017 e visiting professor alla Bocconi, dove tiene un corso di Fiscal Macroeconomics.