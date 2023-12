La giunta dice "si" alle carriere alias per i dipendenti del comune di Milano

Via libera alle carriere alias per i dipendenti del comune di Milano. A deciderlo la giunta di palazzo Marino. La delibera servirà a tutelare il diritto all’identità di genere non solo per i dipendenti comunali, assunti a tempo determinato o indeterminato, ma anche per i collaboratori con altre forme contrattuali, dallo stage al servizio civile.

Dal 2024 i dipendenti del comune di Milano potranno richiedere il riconoscimento dell’identità alias che comporterà l’applicazione a tutte le interazioni interne all’amministrazione: badge, cartellino di riconoscimento, posta elettronica, targhe sulle porte degli uffici. L’obiettivo, come spiegato da Elena Lattuada, delegata del sindaco alle pari opportunità di genere, è quello di migliorare il benessere del personale, garantendo a chi non si riconosce nel genere dichiarato alla nascita di vivere in un ambiente sereno.

“Un passo importante e doveroso” secondo Alessia Cappello, assessora alle politiche del lavoro con delega alle risorse umane. “Abbiamo fortemente voluto che si riconoscesse l’identità alias come strumento che consenta a tutte le persone che lavorano e collaborano a vario titolo per il Comune di tutelare l’integrità individuale quale diritto fondamentale non negoziabile”, ha commentato Giovanna Colace, presidente del comitato unico di garanzia.