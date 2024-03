Via libera alla carriera alias in Comune: basterà una semplice richiesta

È ufficiale il via libera alle carriere alias per i dipendenti del Comune di Milano. La giunta aveva approvato la delibera a dicembre e lo scorso 8 marzo è stata diramata una circolare con le linee guida per l’attivazione e la gestione delle Identità Alias per i dipendenti comunali che lo desiderano. “Il Comune di Milano è fra le prime città metropolitane a favorire la piena inclusione lavorativa e l’autodeterminazione di genere”, ha commentato Monica Romano, prima consigliera comunale transgender eletta nel capoluogo lombardo.

Romano, consigliera del Pd e vicepresidente della Commissione parti opportunità e diritti civili, si è battuta molto sul tema: “Ora la carriera alias sarà accessibile a tutto il personale dell’ente che conta circa 13mila persone. Sarà possibile vedere riconosciuto il genere a cui si sente di appartenere e il nome scelto sull’email aziendale, sul badge, sulle targhe degli uffici e su tutti i documenti interni compilando una semplice richiesta”.

Nessuna “diagnosi o costose perizie mediche”, precisa Monica Romano sottolineando che nel 2018 l’Oms ha stabilito che la condizione transgender non è una malattia. “Questa è una grande vittoria per la libertà di essere e per tutte quelle persone transgender che nel mondo del lavoro ancora oggi subiscono pesanti discriminazioni”, ha concluso la consigliera.