Mozione contro le carriere alias a scuola: il presidio

Per la terza volta è stata calendarizzata in consiglio regionale la mozione (presentata da Fratelli d'Italia) contro le carriere alias nelle scuole. Cioè quel provvedimento puramente burocratico che assegna un nome corrispondente all'identità di genere allo studente, a prescindere dal sesso biologico, su richiesta. Una soluzione per evitare discriminazioni transfobiche, bullismo e situazioni non piacevoli nell'ambiente scolastico, adottata da qualche decina di istituti in Lombardia, che però non piace al partito di maggioranza relativa al Pirellone. Tuttavia, i due precedenti tentativi di discutere e votare la mozione si erano risolti in un nulla di fatto, con il ritiro del testo. Martedì 10, invece, sembra che si faccia sul serio.

E, proprio martedì mattina, è stato organizzato un presidio di protesta davanti al palazzo del consiglio regionale, in via Fabio Filzi, a cui hanno partecipato studenti ed esponenti di partiti. "Senza la carriera alias - ha detto Adorno, studentessa dello Iulm - rinuncerei agli studi. Eliminarla espone a discriminazioni transfobiche e bullismo, ed è un peso perché gli studenti, oltre a preoccuparsi delle questioni didattiche, devono anche preoccuparsi di ulteriori problemi".

"La fluidità di genere non ha nulla a che fare con l'ideologia, ma con l'identità, l'affettività, la sessualità, le relazioni. In sostanza con la vita", ha detto Paola Pizzighini del Movimento 5 Stelle. Paola Bocci, del Pd, ha commentato che la mozione non è retta da motivazioni giuridiche. L'opposizione di centrosinistra è compatta nella contrarietà alla mozione, mentre occorrerà vedere come si comporteranno i consiglieri di maggioranza.