Cos'è questa storia delle carrozze rosa (proposta da Gallera e "cassata")

L'obiettivo era uno solo: creare uno spazio destinato solamente a donne e ai soggetti più fragili sui treni regionali della Lombardia, ma solo in determinate fasce orarie serali. Una risposta ai recenti episodi di molestie e violenze avvenuti nelle ultime settimane. L'idea era stata presentata attraverso una mozione dall'azzurro Giulio Gallera, ex assessore al Welfare. Ma il testo è stato "stroncato". Il provvedimento non è stato discusso dal consiglio regionale durante la seduta di martedì 6 giugno, ma è stato rinviato in commissione per modifiche, su indicazione dell'assessore ai Trasporti Franco Lucente di Fratelli d'Italia.

"È la prima divisione reale della coalizione di centrodestra in questa legislatura regionale e avviene proprio sulla sicurezza, il tema chiave della propaganda politica dei partiti della maggioranza", commenta il Pd. "La destra si divide in aula perché la verità è che su questi terreni è rimasta immobile" afferma il capogruppo Dem Pierfrancesco Majorino. "Credo che ci sia un tema urgente, da affrontare senza ideologie ma con pragmatismo: la sicurezza sui treni e nelle stazioni, in particolare la sicurezza delle persone più esposte - ha aggiunto l'esponente Dem -. Per questo pretendiamo che la giunta in poche settimane dica che intenzioni ha. Aggiungo che mi auguro che dalla Lombardia cresca, anche nei confronti del governo nazionale, una pressione forte per avere più mezzi e agenti nei nostri territori - ha aggiunto Majorino -. I treni regionali sono una delle prime cose di cui occuparci in questo senso. Lo dicevo in campagna elettorale ne sono ancora più convinto oggi".

Secondo il M5s la bocciatura è un atto politico contro Galera. "Dal centrodestra è arrivata oggi un’altra pesante bocciatura nei confronti dell’ex asssessore Giulio Gallera", hanno tuonato i grillini in una nota. "Verrebbe da chiedersi qual è il ruolo di Forza Italia, all’interno della maggioranza dopo la figuraccia a cui abbiamo assistito oggi - afferma il capogruppo Nicola Di Marco -. Come Movimento Cinque Stelle riteniamo che il tema della sicurezza all’interno dei treni e stazioni debba essere trattato seriamente e non attraverso mozioni-spot molto probabilmente inapplicabili".

A margine di un incontro al Pirellone, il governatore Attilio Fontana parlando della mozione ha commentato: "Credo che si debba rivedere, perché così come è stata presentata rischia di essere una cosa un po' discriminatoria. Credo che vada ripresentata nella dovuta misura".

"Al fine di arrivare ad una mozione che possa raccogliere i contributi delle forze politiche e le indicazioni sia strutturali che temporanee - ha spiegato Giulio Gallera - ho accettato di rinviare in Commissione il documento, spostando di poche settimane la sua approvazione in aula". La mozione dovrebbe essere discussa sarà discussa nelle prossime settimane (entro al massimo 30 giorni) nella commissione infrastrutture e trasporti.