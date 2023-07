Il Comune di Sesto non "cancella" Pertini: i cartelli col suo nome torneranno

Nessuna "cancellazione" del nome di Sandro Pertini, ex presidente della Repubblica, dal parco a lui intitolato a Sesto San Giovanni (i giardini di Spazio Arte in via Fiorani). Lo smentisce l'amministrazione, dopo che il "caso" era stato denunciato dall'ex consigliere comunale Paolo Vino (Giovani Sestesi e Lista popolare x Sesto). Il Comune di Sesto spiega in una nota che i cartelli erano stati rimossi perché "logori, sbiaditi e ormai illeggibili" e quelli in buono stato sono invece rimasti.

Per quanto riguarda il fatto che i cartelli sostitutivi non abbiano l'indicazione dell'intitolazione a Pertini, il Comune spiega che "sono generici, ma necessari in quanto segnalano gli orari d'apertura e chiusura dell'area verde". Sempre il Comune aggiunge che "saranno installati quelli nuovi non appena sarà possibile".

Dunque, secondo l'amministrazione, i cartelli nuovi senza il nome di Pertini (mostrati da Vino in video) sono temporanei, e presto saranno nuovamente sostituiti con altri. Ci si può comunque chiedere perché questo "doppio passaggio". Per l'amministrazione, l'ex consigliere comunale era stato informato, dunque sapeva della temporaneità dei cartelli. "Appare quindi pretestuoso - aggiunge il Comune - diffondere notizie false a mezzo social e a mezzo stampa". E poi: "Sesto San Giovanni, città medaglia d’oro al valore militare per il contributo dato durante la lotta di liberazione nazionale, onora in ogni occasione i simboli della Repubblica e della libertà, come dimostrato in questi anni".