Case green a Milano, Maran: "Servono prezzi accessibili". Moratti: "Necessari sostegni"

"Per quanto riguarda in particolare la direttiva europea Case Green, i costruttori hanno bisogno di avere un orizzonte temporale diverso rispetto a quello che è stato dato e la certezza di avere dei sostegni da parte dello Stato italiano, ma anche da parte dell’Europa". Lo ha affermato Letizia Moratti, presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia e candidata alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Nord-Ovest, a margine dell'incontro "Costruire un'Europa più sostenibile: strategie e programmi per il futuro", organizzato da Assimpredil Ance e Confservizi Lombardia.

"Questo sarà il mio impegno. - ha continuato Moratti - I nostri costruttori hanno bisogno di un mercato che dia loro certezze per gli investimenti e la possibilità di investire in competenze sia per quanto riguarda la mano d’opera sia per quanto riguarda il digitale".

“Non credo che sia cattiva la direttiva Case Green: fissa degli obiettivi ambiziosi. La casa non può essere solo green ma anche accessibile. Dobbiamo lavorare su entrambi i fronti". Lo ha affermato il candidato alle europee con il PD per il Nord-Ovest e assessore comunale alla Casa Pierfrancesco Maran, anche lui presente all’incontro di Assimpredil.

"Sulle case green, non si parte da oggi ma da prima del 110% - ha ricordato Maran -. Sarebbe bene capire dove ci ha portato il 110% e fare insieme un'analisi critica dei difetti e dei pregi. Ha esteso una cultura sul fatto che si possano rigenerare le case con risparmi a lungo termine". Sempre sul tema della casa, il candidato ha sottolineato che "in Lombardia ci sono 15 mila case pubbliche vuote" e questo dato dovrebbe servire da "base di un lavoro di collaborazione tra pubblico e privato. Oggi, alcuni meccanismi partiti dalla logica ESG (Environmental, Social, Governance, ovvero Ambientale, Sociale e di Governance, ndr) si sono persi per strada la 'S' di sociale, penso che l'Europa debba focalizzarsi sulla 'S' altrimenti la 'E' da sola rischia di essere antipatica".