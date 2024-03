Case popolari per le vittime di violenza domestica

Sostenere le donne nel loro percorso di autonomia. Donne vittime di violenza domestica che hanno denunciato e necessitano del giusto supporto. È questo l’obiettivo alla base dell’iniziativa presentata oggi: mettere a disposizione 23 alloggi Aler. Il progetto fa parte del programma sperimentale che la Regione ha avviato con Aler, Centri Anti Violenza e Case Rifugio.

L’iniziativa è stata proposta dall’assessora alla Famiglia Elena Lucchini con l’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco. La misura prevede lo stanziamento di un contributo da un milione e mezzo di eruo per Aler per mettere a disposizione i 23 alloggi, offerti a chi ha subito violenze domestiche e cerca di ricostruirsi una vita al sicuro per la durata di cinque anni al termine dei quali le abitazioni avranno un canone di locazione concordato.

L’iniziativa è già stata sperimentata a Pavia e Lodi, “un intervento che vogliamo diventi strutturale e che continueremo a finanziare perché aiutare le donne significa aiutare l'intera comunità”, ha detto Elena Lucchini. “Con la tranquillità e la sicurezza di avere un'abitazione per sé e per i propri figli, le donne maltrattate possono pensare a un nuovo lavoro, a un futuro diverso e a un rinnovato coraggio per affrontare un momento difficilissimo ma che possono superare”, ha spiegato Paolo Franco.