Nuovi criteri di assegnazione delle case popolari: chi avrà un punteggio maggiore

Regione Lombardia ridefinisce i criteri di assegnazione delle case popolari. Punteggi più alti verranno assegnati ad alcune categorie di utenti. Anziani, disabili, famiglie monoparentali con minori, famiglie di nuova formazione, genitori separati in condizioni di disagio economico, forze dell'ordine e lavoratori del servizio sanitario.

Le nuove regole dovranno essere recepite da Aler, comuni e altri enti assegnatari di case popolari entro il 31 marzo 2025. L'obiettivo della Regione è quello di snellire e velocizzare le procedure di assegnazione delle abitazioni, anche attraverso un adeguamento della piattaforma informatica regionale.

L'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha commentato la delibera: "Si tratta di un atto concreto che rafforza le tutele per le persone e le famiglie in condizioni di fragilità. Nel contempo la delibera stabilisce una priorità per le Forze dell'ordine e i lavoratori del servizio sanitario in modo da incoraggiare il cosiddetto 'mix abitativo' nei quartieri".