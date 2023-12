Santanché vorrebbe dare le case popolari di Milano anche a infermieri e tassisti

Offrire case popolari anche ad altri professionisti, non solo alle forze dell'ordine, ma anche a infermieri e tassisti. Lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanchè a un convegno al Pirellone dedicato al tema dell'abitare nella giornata di lunedì 11 dicembre. "In Lombardia abbiamo messo a disposizione oltre 1,5 miliardi di euro per il piano abitativo - ha detto Santanché -. Ma dobbiamo far accedere nelle case popolari altre categorie, non soltanto le forze dell'ordine che è giusto e va bene, ma anche infermieri e tassisti, in modo che riusciamo ad aiutare quelle persone che lavorano a Milano a poter vivere in città".

Sul caso è intervenuto anche l'assessore alla casa di palazzo Marino, Pierfrancesco Maran. "Stanno cambiando i parametri. C’è un tema di gestione delle case pubbliche su cui servono non solo investimenti, ma forse anche modelli di gestione diversi da altri tempi. E poi abbiamo il fatto che tante famiglie che prima non avevano bisogno di case pubbliche oggi ne hanno bisogno". In merito ad Aler (l'azienda regionale per l'edilizia residenziale) ed Mm (la partecipata del comune), l'assessore ha aggiunto: "La questione non è chi gestisce, ma come fare in modo che questo patrimonio possa essere in condizioni migliori per gli inquilini e che si ampli. Negli ultimi 30 anni invece è stato addirittura ridotto. In provincia di Milano c’erano 100mila case popolari, adesso sono 70mila. Sono state vendute in particolare da Aler senza un grande dibattito pubblico. Il tema è invertire la rotta e aumentarle".

"Noi come Comune di Milano stiamo provando ad avviare una strategia che ci porti a incrementare il numero di case pubbliche, estendendole a categorie che oggi hanno un bisogno che alcuni anni da non era così sentito". Quanto all'aspetto del sostegno economico, Maran ha aggiunto "è un problema che siano stati azzerati in fondi di sostegno affitti dal governo Meloni". Per l'edilizia popolare, ha poi sottolineato "fortunatamente sono arrivati un po’ di fondi dall’Europa, credo che sarebbe bene che anche a livello regionale e nazionale aumentassero".