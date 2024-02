La Lombardia "ordina" alle Aler di azzerare le occupazioni abusive

Ridurre del 20% le occupazioni abusive nelle case popolari di Aler a Milano e nella Città metropolitana, azzerarle nel resto della Lombardia. Il tutto entro la fine del 2024. È l'ambizioso obiettivo che l'assessore alla casa in Regione, Paolo Franco, ha impartito alle Aler lombarde per l'anno in corso, insieme alla riduzione di almeno il 20% della morosità colpevole.

L'assessore ha sottolineato che questo impegno deve andare di pari passo a quello che dovrebbero assumersi gli enti preposti ai controlli e agli sgomberi, con protocolli migliorati e collaborazione tra le parti. Il documento è stato presentato in giunta dall'assessore e approvato martedì 6 febbraio.

Più housing sociale

"Da parte nostra, l'attenzione è massima", ha dichiarato l'assessore Franco: "Le Aler sono tenute a presentare al mio assessorato, entro il 30 marzo, un programma operativo di contrasto alle occupazioni abusive". Un altro obiettivo fissato dall'assessorato è che aumentino del 10% le assegnazioni di alloggi a famiglie con Isee inferiore a 16mila euro. Infine, le Aler dovranno mettere a disposizione un maggior numero di alloggi per le famiglie che hanno redditi tali da non poter accedere alla casa popolare, ma non sufficienti per quanto richiede il mercato privato: l'housing sociale.